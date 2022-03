O Xerife voltou: Atlético anuncia Junior Alonso

Junior Alonso mal deixou o Atlético Mineiro e já está de volta. O clube anunciou acordo com o Krasnodar, da Rússia, para contar com o retorno do “Xerife”.

Campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil com o Galo, Júnior Alonso sequer teve tempo para atuar pelo Krasnodar, que pagou cerca de 8 milhões de euros pelo atleta (R$ 44,60 na cotação atual). A guerra interrompeu os planos do jogador e do clube.

Liberado extraordinariamente pela Fifa para sair por empréstimo até o meio do ano, Júnior Alonso optou pelo Atlético Mineiro. Como não seria do interesse do clube um empréstimo de apenas três meses, o Galo negociou com o Krasnodar para ter o zagueiro pelo menos até o fim do ano.

Júnior Alonso, de 29 anos, passou uma temporada e meia com a camisa do Atlético. O zagueiro disputou 89 jogos e foi um dos destaques da equipe campeã nacional em 2021.

