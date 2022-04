Óbidos receberá R$ 179 mil do governo federal para a recuperação de vias da zona urbana destruídas pelas chuvas

O município de Óbidos, no Pará foi incluída na lista das cidades atingidas por chuvas intensas em todo território nacional pela Defesa Civil Nacional. A cidade receberá R$ 179 mil para a recuperação de vias da zona urbana.

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), vai repassar R$ 3,9 milhões a 22 cidades brasileiras atingidas por desastres naturais. As portarias que autorizam os recursos foram publicadas na edição de segunda-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU).

Há um mês, em Óbidos várias famílias tiveram suas casas alagadas, e com isso foram registradas percas de diversos eletrodomésticos além de outros objetos. O prefeito Jaime Silva esteve acompanhado a situação dessas famílias, e informou que a prefeitura está prestando todo suporte necessário aos moradores.

No início da madrugada do da 9 de março deste ano, fortes chuvas caíram no município, ocasionando assim enxurradas que invadiram residências de bairros periféricos como, por exemplo, Perpétuo Socorro, onde uma casa foi engolida pela lama.

Fonte: O Estado Net