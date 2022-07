Óbidos volta a obrigar uso de máscara em locais fechados

Decreto da prefeitura de Óbidos, oeste do Pará, assinado esta semana após o aumento de casos de Covid-19 no município, torna obrigatório o uso de máscara em ambientes fechados e prédios públicos. Em Prainha, o pároco da cidade decidiu que somente quem usar máscara facial poderá participar das celebrações católicas.

Em Santarém, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, em doze 12 dias deste mês foram registrados 948 casos positivos de Covid-19, mais de 80% dos casos positivados da doença no mês de junho.

Na região Oeste do Pará, o Laboratório de Biologia Molecular (Labimol) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e o Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen) apontam um aumento de casos positivos da doença provocada pelo novo coronavírus. Em junho, dos 344 testes com amostras dos municípios da região, apenas cerca de 10% deram positivos. Mas, nesta primeira quinzena de julho já foram realizados 298 testes, dos quais 134 tiveram resultado positivo para covid-19.

O Labimol detectou o aumento de casos em Santarém e Monte Alegre.

