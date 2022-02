Obra da Base Integrada Flutuante, no Marajó, alcança 100% da área estrutural concluída

O equipamento fluvial sob a responsabilidade da Segup ampliará a fiscalização e vai incrementar as atividades de combate ao crime nos rios da região

A primeira Base Integrada flutuante da Segurança Pública, chamada “Antônio Lemos”, já está na fase de finalização, com 100% da área estrutural concluída. A Base beneficiará toda região do Marajó e ficará instalada no município de Breves, na margem direita do Rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos. O Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), coordenará as atividades desenvolvidas na base que terá como objetivo, combater a criminalidade e aumentar a fiscalização na malha fluvial do território paraense.

O total de andamento da obra, fora a parte estrutural, já encontra-se com mais de 80% da sua construção concluída. Hoje estão sendo realizados o acabamento final, como parte elétrica e utensílios para iniciar o seu funcionamento. A previsão de entrega esta prevista para o mês de abril. O investimento na obra é de mais de R$ 4,5 milhões, com recurso exclusivo do tesouro do estado.

“Já estamos com 100% da parte estrutural da base concluída faltando os acabamentos para que possamos em breve colocá-la em funcionamento. Essa será a primeira base flutuante do nosso estado e faz parte de uma iniciativa do Governo do Estado, para o fortalecimento das ações em combate à criminalidade nas regiões fluviais do nosso território, que têm um histórico de rota para o tráfico de drogas, contrabando, pirataria e crimes ambientais. Com a implementação da base teremos mais condições de atuar e enfrentar esses tipos de crimes nessas localidades”, ressaltou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Integração – A base reunirá diversos órgãos, tanto da esfera estadual quanto federal e municipais. A integração entre as forças será o diferencial do projeto que visa a concentrar esforços de Segurança Pública e fiscalizações, a fim de, monitorar e verificar as atividades que são desenvolvidas na área fluvial do Pará rota de embarcações vindas de todo estado, além do Amapá e Amazonas.

Outras duas bases integradas de segurança pública serão instaladas até o final de 2022, uma no município de Óbidos, no Oeste, e a outra em Abaetetuba, no Baixo Tocantins.

“Com a proximidade da conclusão total da obra já estamos nos reunindo com órgãos integrantes da base para realizar ajuste finos, ou seja, alinhar objetivos e protocolos de funcionamento interno da base, pois várias instituições farão parte dela diariamente, sendo assim, montaremos de forma colegiada essas normativas com o propósito de alinhar, de maneira legal, o uso e funcionamento da base, que em breve estará funcionando para atender as demandas de segurança e de fiscalizações na região fluvial do município de Breves e arredores”, concluiu o titular da Segup, Ualame Machado

Por Walena Lopes (SEGUP)