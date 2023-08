Obra de construção da ponte sobre o rio Alto Acará chega às etapas finais

Operários da Secretaria de Estado de Transportes – Setran avançam na construção da ponte sobre o rio Alto Acará, na rodovia PA-256, que chega às últimas etapas da edificação. A obra, que está localizada entre as comunidades de Forquilha, no município do Acará, e Vila Palmares, em Tailândia, na região de integração do Tocantins, alcançou mais de 70% de sua conclusão.

Uma das frentes de trabalho se concentra na instalação das pré-lajes e ferragens do tabuleiro, assim como na concretagem da laje, que formará a pista de rolamento da ponte.

Toda a infraestrutura e a mesoestrutura foram concluídas, e outra frente das obras avança ainda na execução dos serviços de proteção dos pilares com a construção do vão de navegação adequado para evitar choques de embarcações, e no encabeçamento da ponte. Também foi iniciada a instalação das vigas pré-moldadas do tabuleiro.

A ponte sobre o rio Alto Acará possui 280 metros de extensão, e está incluída no projeto estrutural a construção de mais 17 pontes na PA-256 e ainda a pavimentação de 150 quilômetros da via, interligando a região do Capim (Paragominas) ao Acará (Tailândia), integrando a rodovia à Alça Viária, que dá acesso ao porto de Vila do Conde, em Barcarena, na Grande Belém.

“A obra das pontes da PA-256 está bastante avançada: concluímos 9 das 16 pontes de menor porte, e avançamos na construção da ponte rio Alto Acará e também com a ponte do rio Alto Capim (560 metros), assim como o asfaltamento da rodovia, que deve ser concluído ainda este ano, entregando à população do Pará um novo corredor logístico seguro”, detalhou Adler Silveira, titular da Setran.

Imagens: Agência Pará de Notícias