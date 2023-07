Obra de reforma e ampliação do CRAS Urumari segue com a chegada da terceira equipe de voluntários

Iniciadas há um mês, a obra de reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Urumari segue a todo vapor e com muita energia sendo empregada pelos jovens que estão chegando de grupos em grupos para trabalhar na obra. Ontem, segunda-feira, 03, nem a chuva fez com que este grupo de voluntários recém-chegados parasse os trabalhos.

A obra está sendo realizada pela Organização Internacional HXP (Humanitarian Experience), com início no último dia 3 de junho, assim que finalizada, cerca de 10 mil famílias atendidas pela unidade socioassistencial serão beneficiadas.

“Estamos recebendo mais 23 jovens que fazem parte do terceiro grupo que estão realizando a terceira fase do projeto. No total serão enviados dos Estados Unidos para cá 5 grupos, totalizando 115 jovens e dia 4 de agosto faremos a entrega e inauguração do projeto”, explicou o coordenador local da HXP Marcicley Nogueira.

“Na verdade é uma grande bênção pra gente. Nós viemos aqui para poder prestar um pouco de serviço, mas na verdade nós somos os mais abençoados por estar neste projeto e termos uma experiência muito boa e estarmos aprendendo sobre o pessoal de Santarém e estamos felizes de estar aqui com vocês”, confidenciou Miguel Montoya, líder de viagem, de 23 anos, residente nos Estados Unidos.



O prefeito Nélio Aguiar, ao lado da primeira dama e secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, e, também, do secretário de Infraestrutura, Daniel Simões, e engenheiros, estiveram dando as boas-vindas ao novo grupo e, também, avaliando o andamento das obras que seguem o cronograma definido pela HXP.

“Sejam todos bem-vindos à Santarém, somos muito gratos por estarem fazendo este trabalho neste bairro que têm uma grande demanda de famílias em situação de vulnerabilidade social. Contamos com este projeto desde 2017, que já nos ajudaram na reforma e ampliação de salas de aula e outros projetos da educação e agora eles estão beneficiando a assistência social. Agradecemos aos jovens americanos e ao projeto que estão em nossa cidade, com jovens colocando a mão na massa mesmo, com orientação técnica de engenheiro e mestre de obras, que saíram de seu país, para ajudar as pessoas que mais necessitam, desenvolvendo o voluntariado”, ressaltou o prefeito.



A titular da Semtras, Celsa Brito, também, agradeceu a ajuda do projeto.

“Para nós é muito bom receber este apoio do projeto HXP, que tem como coordenador o professor Marcicley Nogueira, que está aqui recebendo, semanalmente, estes jovens que vêm com toda garra e energia para nos ajudar, ajudar a população em situação de vulnerabilidade do bairro Urumari e área de abrangência, que serão beneficiados com este lindo projeto e nós só temos a agradecer a cada um dos familiares e os jovens que estão vindo para a nossa cidade”, disse Celsa.

HUMANITARIAN EXPERIENCE

A HXP é uma organização internacional sem fins lucrativos, realiza, anualmente, 57 projetos humanitários de construçãode escolas, postos de saúde e espaços físicos voltados para o atendimento de assistência social de pessoas em situação de vulnerabilidades em 33 países emergentes.

Santarém está recebendo a 5ª edição do 7° projeto, em parceria com a Prefeitura.

Imagens: Agência Santarém