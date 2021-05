Obras da Estação de Tratamento de Esgoto do Una chegam a 60%

Projeto ficou parado por cinco anos e foi retomado no final de 2019, ao custo de R$ 84 milhões para atender mais de 90 mil pessoas

A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do Una, em Belém, está 59,61% pronta. O projeto é do Governo do Estado, com um investimento superior a R$ 84 milhões. Na prática, a obra tem capacidade de tratar 475 litros de esgotos por segundo, o que vai levar mais qualidade de vida a 90 mil pessoas e ao meio ambiente como um todo. Os trabalhos ficaram cinco anos parados, até que foram retomados na atual gestão do Governo do Estado, em novembro de 2019.

“O objetivo da ETE Una é tratar e remover o esgoto produzido pela população. Tratá-lo para devolver os efluentes aos corpos hídricos em condições e parâmetros exigidos pelos órgãos ambientais”, explica a engenheira sanitarista Magali Pinheiro, da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que é a responsável pelas obras.

Atualmente, a obra está na fase de construção do prédio onde será realizado o tratamento preliminar. Lá, haverá uma peneira rotativa, caixa de areia e o tratamento físico-químico. Também estão em fase de construção o sistema de desaguamento de lodo e o tanque de contato, que faz a desinfecção do efluente. O próximo passo será a limpeza e desinfecção de um poço existente da estação elevatória de esgoto bruto para avaliação da estrutura e possível reaproveitamento.

Uma das etapas atuais é a construção do prédio onde ocorre uma parte do tratamento dos esgotos (Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

“Concluímos a infraestrutura de acesso e os reatores para tratamento biológico já estão em fase de conclusão, faltando a montagem hidromecânica da parte interna dos reatores UASB, da sigla em inglês Ufplow Anaerobic Sludge Blanket, tecnologia utilizada para tratamento biológico de esgoto para decomposição anaeróbia da matéria orgânica”, explicou a engenheira Magali Pinheiro.

Com a ETE Una, avalia a Cosanpa, Belém vai passar a, efetivamente, tratar o esgoto com mecanismos que garantam maior qualidade ao conteúdo despejado no rio. A previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre de 2022.