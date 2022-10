Obras da Setran garantem criação de mais de 44 mil postos de trabalho no Pará

“A oportunidade na obra da ponte do Outeiro garantiu meu primeiro emprego na construção civil. Estava vendendo lanches, após ficar desempregado, e com as vagas abertas, pude garantir minha carteira assinada e o salário certo todo final do mês”, conta o servente de pedreiro Eduardo Souza e Silva, 41 anos, casado, pai de três filhos, e que faz parte da equipe que atua na reconstrução da ponte do Outeiro, na capital paraense, que ruiu após o choque com uma embarcação.

Altair Abreu tem 20 anos, e também teve a oportunidade do primeiro emprego no segmento de construção civil no canteiro do Outeiro. “Eu trabalho na parte do concreto, e fico muito satisfeito de estar nesse trabalho, que vai garantir a volta de uma ponte segura, não só para minha família que vive no Outeiro, mas para toda a população de lá”, afirma o operário.

Eduardo e Altair fazem parte de um contingente de 44 mil trabalhadores da construção civil empregados de forma direta, e outros 88 mil de forma indireta, que conseguiram trabalho graças aos investimentos feitos pelo Governo do Estado em obras pela Setran em todos os 144 municípios paraenses.

Fomento – Os profissionais da construção civil são responsáveis por projetar, supervisionar e construir obras de edificações e de infraestrutura, constituindo um dos setores que mais geram empregos no Brasil. Nos canteiros de serviços, esses trabalhadores se dividem em categorias que variam desde a função de engenheiros e arquitetos até aos cargos operacionais, como encarregados, pedreiros, ajudantes, dentre outros.

No Pará, o setor de obra em transportes tem investimentos importantes, de forma direta ou por meio de convênio, com as Prefeituras do interior do Estado, que juntos somam mais de R$ 2,5 bilhões nos últimos três anos e meio.

Para o secretário de Estado de Transportes (Setran), Adler Silveira, “é o maior projeto de infraestrutura em transportes do estado, gerando emprego e renda para o povo do Pará e que beneficia toda a população do estado do Pará, com estradas e pontes de qualidade. Fomenta o desenvolvimento, incrementa o agronegócio e a mineração, e principalmente, garante saúde ao povo que, historicamente, enfrentava a lama no inverno e a poeira no verão nas estradas paraenses”, destacou.

As obras da Setran englobam mais de 1.500 quilômetros de estradas construídas e pavimentadas e quase 500 novas pontes de concreto.

Segundo a diretora técnica da Secretaria, a engenheira Leila Martins, o setor da construção civil engloba as mais variadas categorias, que juntas no canteiro são imprescindíveis que haja uma sincronização desses trabalhadores para que o produto final seja entregue com qualidade e dentro do prazo.

“Para que isso ocorra, é necessária a valorização da categoria com investimentos em treinamentos, segurança e outros benefícios que fazem com que o colaborador que atua no canteiro de obras desenvolva outras habilidades pessoais e comportamentais para se destacar no trabalho, como a boa comunicação, melhor relacionamento com a equipe e o comprometimento com as entregas das obras com serviços executados com qualidade”, destacou a diretora técnica da Setran, Leila Martins.

Fonte: Agência Pará/Foto: Carlos Tavares