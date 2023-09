Obras de duplicação da Estrada Nova avançam entre Mundurucus e Fernando Guilhon

Um dos projetos prioritários para Belém, a obra de duplicação da avenida Bernardo Sayão avança com maquinários e trabalhadores atuando em ritmo acelerado no trecho entre a rua dos Mundurucus e avenida Fernando Guilhon.

A assinatura da Ordem de Serviço para realização da duplicação deste trecho na Bernardo Sayão foi realizada pelo prefeito Edmilson Rodrigues dia 30 de agosto. A obra é um dos projetos de preparação da capital paraense para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em novembro de 2025.

O membro da Comissão de Fiscalização (Cofis) da obra, Edney Almeida, 40 anos, conta que tem satisfação em poder acompanhar cada fase da duplicação da avenida, executada pela Prefeitura de Belém, por meio da Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben).

Nesta quarta-feira, 13, Edney acompanhou o avanço do serviço e lembrou a luta da comunidade para garantir. “É uma obra que traz uma satisfação imensa para nós que moramos e temos comércio. É um grande feito. Essa duplicação vai facilitar a vida do morador do bairro do Jurunas”, ressaltou.

A obra tem prazo de entrega prevista para 21 meses e vai além de duplicar a via. Os moradores e trabalhadores, que diariamente passam pela avenida, anseiam ver a micro e macrodrenagem, iluminação modernizada em LED e sinalização da via, serviços garantidos na Ordem de Serviço.

ESTRUTURAL

A duplicação integra o conjunto de obras estruturantes que a gestão municipal realiza no bairro do Jurunas e proximidades, como a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Unidade de Referência de Vigilância das Doenças Tropicais Negligenciadas (Urvet), conjuntos habitacionais I e II e Canal de Descarga Caripunas Beira-Mar, já entregue à população.

O trecho da Bernardo Sayão em duplicação está orçado em R$ 64 milhões. A revitalização completa da avenida Bernardo Sayão está orçada em R$ 188,8 milhões, que inclui obras de microdrenagem, macrodrenagem, duplicação, urbanização, a construção de mais dois canais de descarga e a conclusão da maior estação de tratamento de esgotos do norte do país.

“É um projeto que beneficia a população de vários bairros, mas alguns são os mais beneficiados, especialmente, Condor, Cremação e Jurunas. Só que não é uma mera avenida é um projeto que traz dignidade e o fim do alagamento, efetivamente, viabiliza a cidadania para quem mora nos bairros da periferia de Belém”, enfatiza o prefeito Edmilson Rodrigues.

Imagem: Agência Belém