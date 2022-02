Obras de extensão da Orla de Marabá avançam para etapa final

As obras de extensão da Orla Sebastião Miranda, no contorno do encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas, no bairro Francisco Coelho, na Marabá Pioneira, entram na etapa de urbanização, com a plantação de grama, árvores e a montagem da estrutura para abrigar a academia ao ar livre, além da pavimentação de vias.

A nova orla terá acesso tanto pela Avenida Deodoro de Mendonça quanto pela Rua Barão do Rio Branco, seguindo pelo Residencial do PAC. O projeto contempla também estacionamento e espaço para instalação de uma academia ao ar livre. Toda a estrutura passou por um amplo serviço de drenagem.

Nas últimas semanas, foram colocados os postes de iluminação, sendo onze postes centrais com 22 metros de comprimento. A semana começou com a colocação da área verde, que terá 384 metros quadrados. O projeto prevê ainda a revitalização das fachadas de imóveis ao longo do perímetro da nova estrutura da orla.

Para os moradores mais antigos do bairro Francisco Coelho, popular Cabelo Seco, as obras contribuem para valorizar ainda mais os imóveis e vai gerar renda para as famílias.

A nova orla foi construída com três acessos, sendo pela Avenida Marechal Deodoro, Rua 27 de Março, sentido Avenida Antônio Maia ao Bairro Francisco Coelho, e pelo Residencial do PAC, Rua Barão do Rio Branco, que tem um ramal de ligação com a Orla Sebastião Miranda.

