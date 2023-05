Obras de manutenção e adaptação do restaurante popular de Belém estão em fase final

Com entrega prevista para o segundo semestre deste ano, as obras de manutenção e adaptação dos espaços do restaurante popular de Belém Desembargador Paulo Frota entram na fase de retirada de revestimentos de paredes, pisos e forro para executar o novo layout do espaço, que a partir da reforma atenderá com mais qualidade os freqüentadores do restaurante.

Para a execução dos serviços, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e Banco do Povo, destinou recursos no valor de R$ 2 milhões, que estão sendo aplicados na revitalização de todas as áreas do prédio incluindo serviços de pintura, renovação de esquadrias, piso, forro, rede de esgoto, instalação de iluminação de LED, recuperação do sistema de incêndio, adequação dos portões e espaços para PCDs e pessoas com mobilidade reduzida, além da humanização dos espaços da fachada, refeitório e cozinha.

O engenheiro do Departamento de Obras Civis da Seurb, Marco Bessa, informou que “todos os espaços recebem a devida atenção para que o restaurante, quando entregue, seja melhor aproveitado por consumidores e trabalhadores”.

Segundo o engenheiro Antônio Soares, responsável pela manutenção e adaptação do restaurante popular, “a obra foi dividida em duas etapas, onde inicialmente foi realizada a mudança provisória da cozinha e, assim, o restaurante não precisou parar o funcionamento”.

Expectativa

“O restaurante popular atende diariamente mais de mil pessoas, sempre oferecendo refeições balanceadas que recebem todo o preparo nutricional adequado, e quando o espaço ficar pronto mais consumidores poderão usufruir deste serviço”, explica o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves.

Para Jenison Neves, panfletista que vai diariamente almoçar no local, o espaço do restaurante estava precisando de cuidados e atenção. Ele também destacou a economia e a qualidade da refeição. “Vai melhorar. É uma melhoria importante pro espaço”, finalizou.

Serviço:

O restaurante popular Desembargador Paulo Frota funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, na Rua Aristides Lobo, n° 290, no bairro da Campina.

Texto: Sarah Carneiro

Fonte: Agência Belém/Foto: AScom/Seurb