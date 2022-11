Obras de pavimentação avançam no bairro do Icuí-Guajara em Ananindeua

Morador, há quase 50 anos, do bairro do Icuí-Guajara em Ananindeua, o serralheiro Marco Antônio Miranda celebra o avanço das obras do programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’, desenvolvido pelo Governo do Estado e executado Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop).

“A área era só lixo e mato pra todo lado, andávamos olhando para o chão, com medo de pisar em cobras, isso quando não chovia e a gente se arriscava andando no alagado e sujeira. Não achava que as obras chegariam e ver a nossa realidade se transformando é muito bom. Nunca consegui comprar uma chapa de vidro para a minha oficina, porque o caminhão não passava pra cá. Agora vai ser diferente. O melhor acesso valoriza nossas casas e traz várias melhorias pra todos”, comemora o morador.Morador Marco Antônio comemora a valorização do bairroFoto:

Cerca de

90% dos serviços da rede de drenagem profunda já foram concluídos ao longo dos 1,8 km dos dois trechos de obras. O primeiro vai do Conjunto Uirapuru até a Estrada da Copem e o segundo compreende a rua Jovelino Carneiro até o conjunto.

“As obras atingem, de uma maneira muito expressiva, a mobilidade urbana dessa área, fazendo a integração de um perímetro que antes estava abandonado. Essa é uma obra que possui todas as especificidades de um melhoramento amplo na infraestrutura da área”, pontua o secretário-adjunto de Gestão e Desenvolvimento Urbano, Valdir Acataussú.

A engenheira responsável pela obra no bairro, Mainara Martins, informa que os serviços seguem em execução. “Além da finalização da drenagem profunda, seguimos com a execução do meio-fio, linha d’água, calçada e terraplenagem, para preparar a área para a chegada da pavimentação asfáltica. Representa mais saúde e qualidade de vida para a população”, destaca.

O objetivo do programa é garantir o desenvolvimento em infraestrutura urbana, ampliar a mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população da área. O investimento é de cerca de R$9 milhões de reais do Tesouro Estadual.

Eduardo Santos, marceneiro e morador da área, conta que mesmo antes da conclusão da obra, a vida da população de Ananindeua já mudou. “Os moradores da área estão muito felizes e satisfeitos em ver que a melhoria tá chegando. Era uma escuridão geral e o acesso até as nossas casas era muito ruim, a água batia no joelho. Agora os motoristas de aplicativo e as viaturas policiais já passam por aqui, o que nos dá segurança. À noite, podemos ficar na frente de casa conversando, o que antes não era possível. Todos os moradores estão alegres com esse avanço”, ressalta.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará