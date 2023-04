Obras de reconstrução do Terminal Hidroviário de Breves avançam, no Marajó

As obras de reconstrução do Terminal Hidroviário do município de Breves, no arquipélago do Marajó, seguem avançando e já alcançam cerca de 44% dos serviços executados. O espaço está sendo ampliado e readequado para garantir mais conforto e segurança aos cerca de 105 mil habitantes locais, além de fomentar o desenvolvimento social, turístico e econômico da região marajoara.

Na última quinta-feira (13), representantes da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pelo projeto, realizaram visita técnica para acompanhar o avanço das obras. Na ocasião, o engenheiro civil Márcio Tavares, presidente da CPH, destacou o andamento dos trabalhos no local.

“A obra de reconstrução do Terminal Hidroviário de Breves está com a execução bem avançada. Nossa expectativa é concluir os trabalhos até o final do ano. Este é um equipamento muito importante que vai garantir mais comodidade e segurança aos moradores e turistas desta que é uma das cidades mais importantes da região marajoara”, pontuou.

NOVO TERMINAL – O Terminal Hidroviário de Breves está localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas. Com investimentos na ordem de R$11,5 milhões, o projeto de reconstrução do terminal vai garantir ampliação e modernização do equipamento, que passará a contar com espaços para lanchonetes, lojas para a venda de artesanato, novos guichês para a venda de passagens e salas para órgãos do governo.

O novo terminal também irá ganhar novas instalações elétricas e hidrossanitárias, novos banheiros, amplos e adaptados para pessoas com deficiência, além de estação de tratamento de esgoto e subestação elétrica. O projeto também contempla a construção de um mezanino com mais de 170 metros quadrados, o qual será acessado por meio de plataforma elevatória.

O novo conjunto naval do terminal será composto por duas rampas metálicas cobertas, com 15 metros de extensão cada, além de dois flutuantes cobertos, cada um com 25 metros de comprimento. As equipes também estão atuando no reforço estrutural de um píer de concreto já existente, além da recuperação do cais localizado em frente ao terminal.

Marajó – As obras de reconstrução e ampliação do Terminal Hidroviário do município de Breves fazem parte de um pacote de investimentos realizados pelo Governo do Estado, por meio da CPH, na construção e reconstrução de terminais hidroviários em municípios da ilha do Marajó.

Somente no ano de 2022, foram entregues cinco novos terminais hidroviários, localizados nas cidades de Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari e Portel, representando um investimento superior a R$12 milhões.

Outras 10 obras seguem em andamento e vão garantir novos terminais hidroviários nos municípios de Anajás, Afuá, Bagre, Breves, Chaves, Melgaço, Muaná, Oeiras do Pará, Salvaterra e Soure.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom CPH