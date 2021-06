Obras de revitalização em Mosqueiro já aquecem economia na ilha

A ilha de Mosqueiro virou um canteiro de obras. Há dez dias homens e máquinas estão promovendo a maior operação de limpeza que o local já viu nos últimos dez anos. São obras da operação Verão da Gente, lançada pelo prefeito Edmilson Rodrigues visando à retomada da economia, geração de renda e recepção do público que está prestes a chegar buscando as praias de água doce.

Os pequenos negócios populares dos segmentos de alimentação, confecções, material de construção e comércio informal já estão reabrindo. A palavra de ordem é recomeçar, embora sob o véu da pandemia. “Estamos muito felizes e cheios de esperanças em dias melhores”, festeja Miguel Batista Ramos, presidente da Associação dos Barraqueiros da praia de Carananduba.

A área da praia foi totalmente revitalizada com serviços de limpeza e capinação. Até um campinho de futebol reapareceu. “É inacreditável o que está acontecendo aqui. Eu moro aqui há 40 anos e, posso dizer que Mosqueiro tem um prefeito amigo, que cuida e se preocupa com a gente”, disse o comerciante, que após a limpeza está notando a volta do público. “Estamos preparando cardápios especiais com muito peixe frito e purê de batata”, brincou. A praia de Carananduba ainda vai receber outras ações de preservação ambiental. “Nós vamos organizar uma comissão para tratar desse assunto com as cooperativas de lixo reciclável de garrafas, plásticos e vidros”, adiantou.

Ainda no bairro de Carananduba, na via do Ramal do DMER, onde a PMB está realizando ações de tapa-buraco, a comerciante Aurilene Reis, atualizou o estoque da sua loja de confecções da chamada moda-praia juvenil e vestuário e calçados exclusivos para pessoas idosas: o novo público que Mosqueiro viu crescer durante a pandemia. A jovem empresária também investiu na modalidade de vendas on-line e entregas domiciliares (delivery). “Atendemos nossa clientela em casa e também fazemos grandes promoções para não perder o foco das vendas”, ensina. Antes das férias a comerciante quer faturar com o Dia dos Namorados, que transcorre neste sábado, 12 de junho.

O aquecimento das vendas gerou dois novos empregos na loja da Aurilene. As novas funcionárias são Regina Gondim e Andreza Ferreira. “Eu estava desempregada há meses e esse trabalho chegou pra me deixar mais segura”, disse Regina. “A melhoria da nossa rua vai refletir na gente, também. Há anos esses buracos ofereciam riscos de acidentes e impediam o trânsito, agora, vamos ter de volta o corredor da praia”, pontuou a comerciante.

O ramal do DMER é a via que dá acesso às praias do Paraíso, Marahú e Baía do Sol.

Alta Temporada – O secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, confirma ser o mês de julho o período de alta temporada em Mosqueiro, confirmando a ilha como roteiro preferido de veranistas e do segmento turístico na Região Metropolitana de Belém. Durante esse período, ocorrem os fluxos de investimentos, sobretudo dos comércios formal e informal, que aproveitam a época para aumentar a renda familiar.

De acordo com dados da Secon, em anos anteriores à pandemia Mosqueiro recebeu 500 mil pessoas na alta temporada. Para 2021, a expectativa é que não haverá o mesmo movimento de veranistas, em função do contexto da pandemia, porém a retomada gradual da atividade econômica é fundamental. “Por isso, estamos organizando, junto com a Agência Distrital, ações de revitalização de Mosqueiro, visando atender bem os visitantes, mas tomando os cuidados necessários para evitar o aumento do contágio da Covid-19”, disse o gestor da Secon.

Faturando – O cenário ainda é de pandemia, mas a esperança em dias melhores está motivando os pequenos comerciantes. O casal Dayanne Damasceno e Alessandro dos Santos investiu no ambiente de trabalho. Eles comercializam frango assado e agora vão ampliar o cardápio e ainda estender o funcionamento da barraca para atendimento noturno com comidas típicas e bebidas. “O frango do ramal” existe há mais de três anos e virou única fonte de renda do jovem casal, mas eles não têm do que reclamar.

“Graças a Deus conseguimos comprar o terreno e reformar completamente a barraca num investimento de 18 mil”, festeja Dayanne, que planeja comercializar 560 frangos por final de semana, na chamada alta temporada. “Estamos confiantes”, completa. O negócio também já gerou quatro empregos diretos.

Obras – A operação Verão da Gente é coordenada pela Prefeitura de Belém e está ocorrendo ainda nos distritos de Icoaraci e Outeiro. Em Mosqueiro, são 150 homens que há onze dias estão atuando em diversas frentes de trabalho. No bairro de Carananduba, os serviços de roçagem, capinação, recuperação de vias, aberturas de valas e desobstrução de bueiros estão bem adiantados.

Os bairros do Farol, São Francisco, Porto Arthur e Ariramba também estão sendo beneficiados com ações de limpeza, capinação e coleta de lixo. O reflexo da nova Mosqueiro está por toda parte. Segundo a comerciante Emiliana Socorro, a pandemia deixou muitos prejuízos, mas com a vacinação e as medidas protetivas de distanciamento social será possível reabrir a barraca na praia do Farol. “Já contratamos mais de 30 pessoas entre cozinha, atendimento, fornecedores e estamos nos preparando para atender o público tomando os cuidados e com corações cheios de esperança”, disse.

Verão – O mês de julho é muito esperado pelos comerciantes, moradores e turistas que visitam Mosqueiro em busca de diversão e lazer. Para a gestora da Agência Distrital, Vanessa Egla, o momento é desafiador em função da pandemia. Por isso, a programação de verão, sempre marcada por grandes eventos culturais, música e de esporte, ainda não foi concluída. “Precisamos adequar a programação ao decreto estadual que estabelece regras de prevenção contra a Covid-19. É um trabalho desafiador, mas a agência deverá promover alguns eventos, não nos formatos anteriores, mas voltado à diversão das pessoas”, explicou a gestora.

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém