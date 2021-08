Obras do Bosque Uirapuru e Marajoara darão início em Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua assinou uma ordem de serviço neste último domingo (29), para dar início nas obras do Bosque Uirapuru e Marajoara localizado em Ananindeua, que dentro de 90 dias estará previsto para conclusão das suas obras, que recebera um investimento de mais de 1 milhão de reais no projeto.

As empresas contratadas ficarão responsável por executar o projeto de revitalização, que contara com uma pista de caminhada e corrida, área de passeio, calçadão e uma área de serviço, instalação de bancos e iluminarias decorativas, com quiosque para venda de produtos, que irar contribuir para o movimento da economia no bairro.

As obras envolvem o desenvolvimento de projetos paisagísticos nos Bosques e a inclusão de rampas acessíveis para pessoas com deficiência (PCD). A gestão municipal vai implantar também, a iluminação em LED, para garantir mais segurança para aqueles que quiserem usufruir das áreas de lazer ao ar livre durante a noite.

Foto: Prefeitura de Ananindeua