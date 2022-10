Obras do novo Sistema de Abastecimento de Água de Alenquer chegam a 24% dos serviços concluídos

Seguem cada vez mais em ritmo acelerado as obras de ampliação do novo Sistema de Abastecimento de Água no município de Alenquer, na região do Baixo Amazonas. Neste mês de outubro, a Companhia de Saneamento do Pará – Cosanpa já concluiu 24,08% do projeto total, que vai reforçar ainda mais a qualidade do fornecimento de água na cidade.



Os serviços vem sendo também acompanhados pela reportagem da Rádio Ximango AM, de Alenquer, emissora do Grupo Marajoara de Comunicação.



O canteiro de obras do novo sistema de abastecimento ganhou fôlego após o fim de uma nova licitação para contratação de outra empresa para dar continuidade ao projeto. “Os trabalhos seguem neste mês com a construção da parte hidro sanitária do escritório de atendimento, reboco do muro de fechamento, e arrasamento das estacas da casa de química”, pontuou Marília Contente, engenheira responsável.



O projeto prevê a construção da área de captação flutuante, implantação de estação de tratamento de água para tratar 142 litros de água por segundo, construção de reservatório apoiado com 1.500 m³ de capacidade, elevatória com três conjuntos motobombas, sendo dois para operação e um reserva. Também constam no projeto: reservatório elevado com capacidade de 1000 m³ de capacidade, casa de química, adutora de água bruta em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), 10km de rede de distribuição de água, 802 ligações domiciliares com hidrômetros e sistema de automação.



No total, são R$ 61 milhões investidos pelo Governo do Estado. Os trabalhos seguem com previsão de conclusão para 2024.



Imagem: Agência Pará