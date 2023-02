Obras do novo Sistema de Abastecimento de Água de Ananindeua chegam a 67% dos serviços concluídos

Em ritmo acelerado, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), por meio do Governo do Estado, executa em Ananindeua as obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, que após os trabalhos concluídos, vão beneficiar mais de 30 mil pessoas no município da região metropolitana de Belém.

Até o momento, já foram executados 67,31% do que consta no projeto total, as melhorias beneficiarão moradores do Jardim Nova Vida, Moara , Conjunto Verdejante l,ll,lll, Olga Benário e Nova Águas Lindas.

Com previsão de entrega para o início do segundo semestre de 2023, o incremento de R$21,3 milhões está sendo investido diretamente em serviços de melhorias para os consumidores da Cosanpa residentes nessas áreas. Entre as etapas atuais do projeto, as equipes seguem agora na recomposição asfáltica e instalação das caixas de hidrômetros na Rua União, no bairro de Águas Lindas, além do serviço de interligação entre as unidades na área da Estação de Tratamento de Água.

“As obras seguem ainda com o serviço de impermeabilização do novo reservatório apoiado, além do assentamento de drenagem da nova Estação de Tratamento de Água. Etapas essas, de suma importância para um trabalho exitoso, que vai possibilitar a distribuição de água tratada à população”, disse o engenheiro da Cosanpa responsável pela obra, Clóvis Melo.

Outro ponto importante que vale destacar, é que todos os clientes da Cosanpa cadastrados nessas áreas que contemplam o novo sistema de abastecimento de água receberão hidrômetros , elemento significativo do trabalho realizado pela Cosanpa.

