Obras e investimentos garantem melhoria no fornecimento de energia elétrica em Salinas

Ampliação da rede, aumento da capacidade energética, construção de novas linhas e implantação da Subestação Primavera, na região do Salgado Paraense, são algumas ações realizadas pela Equatorial Pará

O município de Salinópolis, no nordeste do estado, é um dos principais destinos turísticos do Pará, recebe centenas de visitantes, eventos e shows. É um polo gastronômico e cultural e atrai grandes empreendimentos e investidores. Para garantir um fornecimento de energia elétrico de qualidade, a Equatorial Energia está executando uma série de obras tanto na cidade, quanto na região do Salgado Paraense. Ao todo são mais de 100 km de novas redes implantadas.

A distribuidora construiu ainda 46 km de linha em 138 KV, dobrando capacidade de fornecimento. Foram investimentos em ligação de novos clientes e empreendimentos, renovação do sistema elétrico para melhoria do nível de tensão e aumento de carga, automatização e flexibilização da rede. Além de ações rotineiras de limpeza e lavagem periódica da subestação.

Nos meses de julho e dezembro o movimento do balneário triplica, bem como o número de empreendimentos, por isso é importante que o sistema seja robusto e o atendimento seja de adequado, pois há um potencial para grandes projetos na área e o apelo turístico. “São mais de 134.167 famílias que serão beneficiadas com a ampliação da rede, a subestação Primavera vai garantir uma melhoria estrutural na qualidade de energia elétrica da região”, explica José Carlos Porpino, Superintendente da Equatorial Energia.

Ações de Manutenção Preventiva

As equipes técnicas não medem esforços para levar um serviço de qualidade a todos os paraenses. Dentro do cronograma de obras, há os serviços de substituição de estruturas e postes deteriorados; substituição de condutores e equipamentos em fim de vida útil; poda de árvores com risco ao sistema elétrico.

Investimentos

-Linhas de Transmissão e Subestações: R$ 39,12 milhões.

-Rede de Distribuição: R$ 9,41 milhões.

-Total de investimentos no período de 2017-2023: R$ 48,53 milhões.