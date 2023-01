Obras e serviços de limpeza e saneamento nos bairros de Belém prosseguem nesta primeira semana do ano

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), avança com o Programa Belém Bem Cuidada pelos bairros da capital e distritos. Limpeza de canal, pavimentação asfáltica, micro e macrodrenagem estão sendo realizados, diariamente.

Nesta segunda-feira, 2, ao longo do Canal do Tucunduba, entre a av. Gentil Bittencourt e passagem Nossa Senhora das Graças, no bairro da Terra Firme, as equipes da Sesan realizaram o serviço de limpeza manual do canal, retirada de lixo e mato. A ação permite a desobstrução do canal para evitar alagamentos na área. O serviço continuará durante a semana nas proximidades da passagem São Domingos.

Microdrenagem e pavimentação asfáltica

O Programa Belém Bem Cuidada também realiza serviços no bairro do Castanheira, em fase de conclusão da microdrenagem, pavimentação asfáltica e calçamento na rua Joaquim Fonseca. Ao longo de toda a via, em uma extensão de 930 metros e 6 metros de largura, a Prefeitura de Belém, com recurso próprio investiu R$ 1.040.628,84. Durante esta semana deverá ser feita a sinalização viária na rua para concluir os serviços à população.

Programa Belém Bem Cuidada

O Programa Belém Bem Cuidada, lançado no início da gestão do Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em 2021, atua com obras e serviços nos bairros e distritos da cidade, tornando vias, canais e logradouros melhores para a mobilidade urbana, lazer e trafegabilidade dos moradores. O serviço atua para dar mais qualidade de vida com ações de saneamento básico, mobilidade, iluminação pública, sinalização, calçamento e paisagismo.



Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Comus