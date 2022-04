Obras em presídios de Marituba são autorizadas pelo Governo do Estado

O governador Helder Barbalho e o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos, assinaram a ordem de serviço que dará início as obras de reformas dos Presídios Estaduais Metropolitanos (PEMs) I e II.



A prefeita de Marituba, Patrícia Mendes, participou da assinatura da ordem no último dia 30, que dará fim as prisões contêineres no Estado do Pará. Segundo o site oficial da Prefeitura de Marituba, Patrícia Mendes ressaltou a importância do investimento do Governo do Estado na segurança do sistema prisional. “Quero aproveitar o momento para agradecer ao Governador Helder Barbalho por todo o investimento que Marituba tem recebido na Segurança Pública, desde a parceria na capacitação e aparelhamento da nossa Guarda Civil Municipal até a inauguração da nossa querida Usina da Paz Nova União”.



Ainda segundo o site oficial do município, Hélder Barbalho parabenizou à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), pela maior transformação na história da administração penitenciária do Pará. “Que nós possamos avançar ainda mais, como estamos fazendo hoje. É possível transformar o ambiente do cárcere em um lugar de promoção de dignidade e de humanidade em favor dos paraenses”, destacou o governador do Estado.



A previsão para a execução das e obras é de até um ano e com investimento do governo do Estado calculado em torno de R$4,7 milhões para as duas obras, sendo R$ 2,8 milhões para o Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I) que garantirá vagas para 591 presos e R$1,9 milhões para a obra do Presídio Estadual Metropolitano II ( PEM II) que garantirá vagas para 481 novos internos. As casas penais contarão com melhorias como novas salas de espera para advogados, sala de vídeo monitoramento, bloco de atendimento de sala de vídeo monitoramento, bloco de atendimento de saúde; bloco de parlatórios jurídicos (compostos por duas salas de vídeo custódia, uma sala de vídeo audiência, quatro parlatórios físicos e um parlatório virtual); módulo de ensino com salas de aula, sala de informática e biblioteca; bloco carcerário com celas coletivas entre outras mudanças.

A Secretaria de Estado de administração Penitenciária (SEAP) em conjunto com os responsáveis pelas obras, organizou a contratação de 300 internos do sistema penitenciário que serão remunerados com um salário mínimo além de obtenção da redução de pena conforme a lei de execução penal.

Texto: Paola Queiroz.

Foto: Tchelo Figueiredo