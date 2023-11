Obras musicais de artistas paraenses podem se tornar patrimônio cultural imaterial

Projetos de lei que buscam tornar as obras musicais de Gaby Amarantos e Joelma patrimônio cultural e imaterial do estado do Pará também contemplam outros artistas. Fafá de Belém, Nazaré Pereira, Waldemar Henrique, Tó Teixeira, Manoel Cordeiro e Salomão Habib também serão homenageados com projetos de lei semelhantes.

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) protocolou os primeiros projetos na última terça-feira (14) de novembro. Uma semana depois, incluiu Fafá e Nazaré Pereira. No dia 22 de novembro, incluiu Manoel Cordeiro, Salomão Habib e Tó Teixeira e Waldemar Henrique, ambos falecidos.

“Me surpreendeu saber que o maestro Waldemar Henrique ainda não havia tido a obra reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do estado”, comentou a deputada na tribuna da Alepa, nesta quarta-feira. “Uma parte do nosso futuro só será contada se nós contarmos o nosso passado, que nem é tão passado assim.”

“O valor das proposições é reconhecer o valor social e cultural que representam essas cantoras para o patrimônio histórico-cultural paraense, levando a nossa cultura para os quatro cantos do mundo e destacando os ritmos e danças tão característicos do nosso Estado”, justifica Lívia Duarte no texto dos projetos protocolados.

A aprovação dos projetos ainda depende da votação dos demais deputados e da sanção do governador do estado.

Homenageados