Obras na Augusto Montenegro devem começar em junho de 2022

A Avenida Augusto Montenegro, em Belém, um dos principais corredores da cidade, vai receber um projeto de urbanização ao longo de 20 quilômetros da via, previsto para começar em junho de 2022. A obra é complexa, prevendo ações de drenagem, implantação de ciclovias, nova iluminação, entre outras mudanças. Os moradores da área aprovam a ideia, mas também temem que a obra cause transtornos.

A professora Shara Corrêa, moradora da área, conta que já conviveu com outras grandes obras na região, principalmente na época de implantação do sistema BRT (Bus Rapid Transit). Entre as mudanças mais necessárias, ela destaca a construção da ciclovia, mas confessa que uma obra longa como essa preocupa:

“Eu acho que falta melhorar mais a Augusto Montenegro, porque quando a gente está na parada de ônibus, geralmente é muita bicicleta que passa e acaba batendo algumas pessoas, como eu já vi. Eu acredito que pode melhorar, mas uma obra de dois anos pode causar também um grande caos”, afirma. Projeto prevê a construção de ciclovias, além de drenagem, novo asfalto e nova iluminação.

Já o aposentado José Rodrigues, que também já vive há muitos anos na área, comenta que o mais importante seria a qualidade do serviço, ainda que a obra seja complexa e demorada: “Eu queria que fizessem, mas fizessem uma coisa bem feita, porque o material que usam aqui, não dura dois anos e logo está precisando de reforma de novo. Então eu espero que façam uma coisa boa”, diz.

Fonte: O Liberal

Foto: Ivan Duarte / O Liberal