Obras No Conjunto Habitacional Riacho Doce I Serão Iniciadas

Na manhã desta quarta feira o governador Helder Barbalho participou do ato de assinatura da ordem de serviço que autoriza a iniciação das obras de reforma do conjunto habitacional riacho doce I, que fica no bairro do Guamá, em Belém.

Serão 80 unidades habitacionais realizadas no conjunto riacho doce I, que irá se unir junto com os apartamentos dos conjuntos riacho doce I e II, na qual soma 448 unidades. A reforma da construção dos conjuntos habitacionais faz parte do projeto de macrodrenagem do Tucunduba, que propõem beneficiar os moradores das áreas atingidas pela obra, como Guamá, Terra Firme, Marco e Jurunas.

O projeto de reformar recebe um investimento estadual de R$ 5 milhões de reais, a sua conclusão está prevista para Agosto de 2022.

Foto: Story do Perfil Pessoal do Governador Helder Barbalho