Obras no Jurunas começaram hoje e irão até sexta-feira

A prefeitura de Belém está realizando obras do programa de saneamento básico e paisagismo Belém Bem Cuidada, á travessa de Breves do bairro do Jurunas foi uma das ruas do bairro beneficiado.

A semana já iniciou com várias obras de recuperação de vias por diversos bairros da cidade, como o da Cabanagem, Terra Firme e Tapanã. Agora foi a vez do Jurunas que até sexta-feira (12), vai receber ações em diversas ruas como recuperação asfáltica e a sinalização da via.

A iniciativa da prefeitura de Belém através do programa Belém Bem Cuidada, leva ações de saneamento básico, paisagismo e arborização, por meio de um esforço coletivo de diversas secretarias municipais, o programa visa oferecer melhor qualidade de vida aos moradores e visitantes da capital paraense.

Foto: João Gomes/ COMUS