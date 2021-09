Obras no Mangueirão é prevista para conclusão no final de 2022

Os representantes da Secretaria De Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) e da Secretaria de Estado Esporte e Lazer (Seel), reuniram-se nesta última sexta-feira (03) para discutir sobre as obras de reconstrução e modernização do estádio do Mangueirão.

As obras que foi iniciado neste ano de 2021, e tem previsão para conclusão no final do ano de 2022, vai receber uma nova estrutura com renovação de pinturas, reforma de banheiros e bares, substituição de assentos das arquibancadas e dos gramados e piso de pista de atletismo.

O estádio também contará com a ampliação das áreas de circulação e adequação dos espaços atendendo as normas atuais de federações nacionais e internacionais de futebol. O estádio irar aumentar sua capacidade para receber 50 mil espectadores.

Foto: Jader Paes