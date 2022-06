Obras por toda a Santa Casa devem ampliar a oferta de serviços de saúde no segundo semestre

Sete obras em andamento na área centenária da Fundação Santa Casa de Misericórdia, em Belém, que são decisivas para a melhoria da qualidade de vida da população paraense, entraram na reta final de seus cronogramas de execução.

Comprometendo-se com mais conforto, modernidade, segurança e melhor atendimento, a realização dessas reformas é um desejo antigo tanto dos servidores quanto dos usuários que está sendo concretizado.

Destacada como uma das prioridades da gestão atual da Instituição, a reconstrução obedece a todos os critérios de restauro, por ser um prédio histórico e centenário. As obras, que iniciaram em setembro de 2021, recebem o apoio e orientação da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) para garantir a preservação do patrimônio histórico.

Para o presidente da Fundação Santa Casa, Bruno Carmona, toda esta reconstrução da área centenária é necessária para que possa ser utilizada adequadamente. “O grande desafio é conseguir manter a parte histórica viva, porém em uso, obedecendo todas as normas dos órgãos reguladores da saúde, como a vigilância sanitária. Esse é o grande desafio que você tem ao fazer reformas e restauro em prédios históricos como a Santa Casa”.

“As enfermarias que estão sendo reconstruídas e brevemente entregues novamente à população são o maior exemplo disso porque a gente vai conseguir manter toda a parte histórica e cultural do nosso patrimônio que é a Santa Casa, porém cumprindo as novas exigências feitas pelos órgãos reguladores da área da saúde”, enfatiza o gestor.

Casa da Gestante

As obras que estão sendo realizadas na Santa Casa de Misericórdia do Pará, no prédio centenário, incluem a reconstrução da área, que abrigará a Casa da Gestante, um espaço de acolhimento para mães em tratamento na unidade.

Com o investimento de cerca de R$ 1,5 milhão, o espaço está sendo reconstruído no térreo do antigo pavilhão São José, bloco 39, e incluirá 10 quartos, refeitórios, consultórios de apoio, redário, área de serviço e outras dependências da Santa Casa. O investimento é de 386 mil reais, segundo Marcelo Frota, gerente de infraestrutura da Santa Casa.

A Casa da Gestante abrange uma área de aproximadamente 650 metros quadrados, divididos em quatro suites. Sala de estar, sala multiuso, estar família, redário, copa, área de serviço, varanda etc. Para receber com muito acolhimento dez mães. A fachada do prédio foi totalmente mantida e preservada, devido ao seu valor histórico. A obra se encontra com 98% de execução e com previsão para entrega no final deste mês de junho”, relata o engenheiro Marcelo.

Enfermaria São José

A reconstrução da Enfermaria São José já está concluída. A enfermaria, que fica no cruzamento da Rua Oliveira Belo com a Travessa 14 de Março, estava desativada há alguns anos, e agora vai ofertar 20 leitos, sendo um de isolamento, para pacientes masculinos de clínica médica.

Marcelo Frota, gerente de Infraestrutura da Fundação Santa Casa, conta que a execução das obras era um desejo antigo de servidores e usuários, que agora foi atendido pela atual gestão.

“A modernização, especialmente com o novo sistema de refrigeração com filtragem, é adequada para evitar contaminações, assim como a inclusão de leitos de isolamentos nas enfermarias, que passam a ter banheiros independentes adaptados para pessoas com deficiência. Utilizamos telhas ecológicas termoacústicas, que têm maior durabilidade. Esses são exemplos dos cuidados que estão sendo tomados na obra, que vai fortalecer o trabalho de referência feito aqui”, acrescenta Frota.

Pavilhão Santa Maria

Além da Casa da Gestante, o governo executa serviços na Enfermaria Santa Maria, que vai atender mulheres nas áreas clínica e cirúrgica. Um investimento de R $2,5 milhões que passa a otimizar o local e, claro, gerar benefícios à população que busca os serviços da instituição. O engenheiro civil e gerente de Estrutura Física e Funcional, do hospital, Marcelo Cardoso, relata que as obras da área antiga iniciaram em setembro do ano passado, e são uma das prioridades da gestão.

Segundo o engenheiro, a enfermaria Santa Maria contempla uma área de 590 metros quadrados. Com 17 leitos, sendo um de isolamento. “A enfermaria foi totalmente repaginada por dentro, apresentando um novo layout proporcionando mais conforto aos servidores e usuários e externamente foi totalmente restaurada, mantendo assim as características do prédio centenário. A obra foi realizada em oito meses e a previsão de entrega é para o final de junho”, diz Marcelo.

Central Estadual de Transplantes do Pará

Com 24 anos de funcionamento, somente este ano a Central Estadual de Transplantes do Pará (CET-PA), órgão responsável por organizar, coordenar e regular as atividades de doação e transplantes na rede estadual de saúde, terá sede própria. O prédio, reconstruído e adaptado, foi cedido pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

A Central Estadual de Transplantes é a unidade executiva do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) no Pará, e está vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), exercendo o controle e a fiscalização sobre as atividades determinadas no regulamento técnico do SNT, e promovendo a doação e o transplante de órgãos no Pará segundo as normas brasileiras.

A parceria da Fundação com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) permitiu um investimento de R$ 463.960,94 na melhoria das instalações, e consequentemente nos serviços oferecidos.

Ambulatório da Mulher

A obra do Ambulatório da Mulher da Santa Casa do Pará que deve ser concluída até o final deste mês foi orçada em R$ 174.788,62. A reconstrução garantirá um espaço mais amplo, adaptado e arejado para mais de 50 profissionais e centenas de mulheres atendidas mensalmente no ambulatório. A gerente ambulatorial da Santa Casa, Elineth Braga relata que a obra garante uma nova ambientação, acessibilidade e conforto para os pacientes e equipe.

“Estamos melhorando nosso espaço de espera e consultórios, com climatização adequada, acessibilidade planejada, cuidados estruturais que garantam a segurança de pacientes e servidores. A obra era esperada há anos, e acreditamos que será um primeiro passo para ampliação desejada”, informa a gerente que destaca que o atendimento realizado no ambulatório da mulher se agrega à missão da Santa Casa, que é a de “cuidar da vida das pessoas gerando conhecimento”.

Ambulatório de Pediatria

Os Ambulatórios de Prematuridade e Pediatria, o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), além do Serviço de Fissurados da Santa Casa vão ganhar em breve um novo espaço com cerca de 1.200 metros de área construída, projetada para atender às necessidades de cada um dos serviços de referência para o Estado.

O prédio, em fase de acabamento, tem 3 andares e fica localizado logo na entrada de usuários do complexo ambulatorial da Santa Casa. A gerente ambulatorial do hospital, Elineth Braga, ressalta as melhorias que vão ser geradas pela nova estrutura.

“Os ambulatórios deixarão a estrutura adaptada no prédio centenário e serão transferidos para um novo prédio, de 3 andares, com elevadores, brinquedoteca, salas de espera mais adequadas a pais e crianças, consultórios planejados para receber cada especialidade dentro das suas especificidades. Mobiliários e equipamentos novos e adequados, acessibilidade planejada, cuidados estruturais que garantam a segurança de pais ,crianças e servidores”, informou Elineth Braga

Reconstrução da Capela

Entre as várias obras que vêm sendo executadas pela atual gestão na Santa Casa do Pará está o antigo espaço em que funcionou, no século passado, o necrotério do hospital, no largo de Santa Luzia, na esquina da Avenida Generalíssimo com a rua Bernal do Couto.

Durante todos esses anos, o prédio resistiu às mudanças da paisagem, e manteve as fachadas com frontão triangular inclinado, com janelas de vão ogival, com abertura em forma de rosácea ao centro. Dentro da concepção arquitetônica, a capelinha da Santa Casa mantém suas linhas neogóticas. Um retrato de uma época inspirada na arte gótica do período medieval.

O espaço em que vai funcionar a capelinha já serviu para vários setores, entre os quais o Registro de Nascimentos, Assessoria de Comunicação e ultimamente era ocupado pelo setor de Protocolo Oficial da Fundação Santa Casa. Foram investidos R$ 81 mil na reforma da capelinha centenária. O espaço será todo climatizado e vai atender 30 pessoas sentadas.

