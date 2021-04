Obras, serviços e humanização marcam os 100 dias de governo da Sesan

Durante os 100 os primeiros dias do Governo da Nossa Gente, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) realizou ações e implementou novas práticas de gestão que contribuíram para melhorar efetivamente os problemas em Belém relacionados, por exemplo, aos alagamentos históricos nos primeiros meses do ano na capital, desde o manejo do lixo domiciliar e do entulho, à limpeza dos canais e bueiros e recuperação asfáltica.

A secretária Ivanise Gasparim faz questão de lembrar o cenário da cidade no primeiro trimestre de 2020. “Com as chuvas intensas, centenas de famílias tiveram suas casas alagadas e sofreram com a perda de móveis e eletrodomésticos, com forte abalo emocional. Mas, este ano, a situação foi bem diferente e com os esforços da Ação de Limpeza Emergencial, todos os 65 canais que cortam a metrópole receberam dragagem mecânica e limpeza manual, fazendo com que as águas da chuva escoassem de forma mais rápida”, detelhou a gestora.

No balanço da limpeza dos canais, coordenada pela Diretoria de Resíduos Sólidos (DRES), foram retirados por meio da dragagem mecânica 39.728 m³ de resíduos sólidos e 834.118 m² via limpeza manual, feita com a mão de obra de cerca de dois mil homens. Ainda como atribuição do DRES, a coleta de lixo domiciliar recolheu quase 98 mil toneladas e a coleta de entulhos atingiu mais de 56 mil toneladas.

A Sesan também lançou o Disque Entulho, para o recebimento de demandas por WhatsApp e implantou 16 roteiros de coleta programada de entulho, já tendo recolhido 1.920 m³ de materiais inertes.

Ação tapa-buraco – Os dados do Departamento de Obras Viárias (DEOV) apontam que cerca de quatro mil toneladas de asfalto já foram usadas na operação tapa-buracos, abrangendo mais de 56 mil m² de áreas recapeadas em Belém. O setor também recuperou 255 metros de pontes para pedestres (estivas) e construiu 14 metros de pontes para veículos nos bairros do Parque Verde, Coqueiro, Jurunas, Curió-Utinga e no Distrito de Icoaraci.

Humanização dos serviços

Para valorizar os agentes de limpeza, a Sesan lançou a campanha “Vida de Gari”, por meio de histórias postadas nas redes sociais, para contar aspectos sobre a vida dos mais de 2 mil homens e mulheres que trabalham nesta função em Belém e que, muitas vezes, são alvo de racismo e preconceito. Ivanise conta que a ideia surgiu após ter lido comentários nas redes sociais elogiando os garis e que a iniciativa visa demarcar um novo perfil da gestão do saneamento na capital paraense.

“Queremos conscientizar as pessoas sobre a importância deles para a cidade e acabar com o preconceito. Pensamos, então, em contar a história desses trabalhadores. Essa é a nossa forma de trabalho, humanizar os nossos serviços, contando as histórias que existem por trás de cada um, uma história de sonhos. É o Governo da Nossa Gente que estamos implantando junto ao prefeito Edmilson Rodrigues”, comenta.

Ela destaca, dentre as novas diretrizes políticas do órgão, o diálogo aberto com associações comunitárias e o mapeamento das atividades da Sesan nos bairros de periferia. “Durante muito tempo, as lideranças não passavam da escada da nossa sede. Agora, o gabinete está aberto para receber as demandas. Nós sabemos que temos um grande desafio, porque recebemos uma cidade com muitos problemas, mas não temos medo e vamos enfrentá-los”, conclui.

Por: Dominik Giusti

Fonte: Agência Belém