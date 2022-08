Ocorre hoje o lançamento da Taça das Favelas no Pará, que vai reunir 16 clubes de futebol

Organizado pela Central Única das Favelas — CUFA, a Taça das Favelas é uma das maiores competições de futebol amador de campo do mundo e a maior entre as favelas. E este ano, o campeonato vai ser realizado pela primeira vez no estado do Pará, são mais de 500 jovens que participam das seletivas entre os bairros, até a final.



O lançamento e o Congresso técnico vão ocorrer neste sábado no Hotel Princesa Louçã, localizado na Av. Presidente Vargas em Belém a partir das 15h.



Para Jorge Carvalho, coordenador da CUFA no Pará “O campeonato é uma ação social que oferece vários benefícios para os jovens. Além disso, essa é uma oportunidade de mostrar os talentos que a periferia produz.” destacou ele.



O evento vai contar com a participação dos times AJAX (Pedreira- Belém), Resto do Mundo (Icoaraci – Belém), Portuguesa (Santa Bárbara), Projeto Tité (Mosqueiro), Atlético M11 (Belém), Paraná do Guamá – Belém, Estrela Azul de Mosqueiro, GDL -Santa Bárbara, Agremiação PA Santa Bárbara, LOS REX Icoaraci, Corinthians da Marambaia, Top 10 Ananindeua, Boca Jr do Tenoné e Azulão do Jurunas, que estão ansiosos para o início do campeonato.



O Murilo de Queiroz, 17 anos, vai participar da primeira edição da Taça das Favelas pelo time GDL de Santa Bárbara e comenta a expectativa e a oportunidade de estar na competição. ” Estamos com a expectativa lá em cima pois essa vai ser uma oportunidade de incentivo ao esporte que a gente precisava. Sem contar que não tem preço poder representar a minha comunidade na Taça das Favelas.” disse o jogador.



Durante a cerimônia os times vão poder acompanhar o sorteio das arenas e seus adversários que vão enfrentar durante os jogos.

SOBRE A CUFA:

A CUFA promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, como grafite, DJ, break, rap, audiovisual, basquete de rua, literatura, além de outros projetos sociais. Além disso, promove, produz, distribui e veicula a cultura hip hop através de publicações, discos, vídeos, programas de rádio, shows, concursos, festivais de música, cinema, oficinas de arte, exposições, debates, seminários e outros meios. São as principais formas de expressão da CUFA e servem como ferramentas de integração e inclusão social.



Imagem: Divulgação