Ocorrem interdição de vias e desvio de itinerários de ônibus durante a Procissão das Velas nesta sexta,12

Para garantir a segurança do trânsito durante a realização da Procissão das Velas de Nossa Senhora de Fátima na tarde desta sexta-feira,12, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), determinou a interdição parcial e temporária das vias que fazem parte do percurso que terá saída e chegada no Santuário de Fátima seguindo pela Av. Duque de Caxias, Rua Antonio Barreto, Av. Alcindo Cacela, Rua Domingos Marreiros, Tv. Castelo Branco, Av. Magalhães Barata e Av. José Bonifácio.

Durante a interdição, os agentes de trânsito farão orientação nos cruzamentos da área de concentração e do percurso, para garantir a fluidez e a segurança dos participantes da procissão. A Semob também determinou o desvio provisório dos itinerários das linhas de ônibus que operam nos trechos que serão interditados. Uma equipe de agentes de transporte vai fiscalizar e orientar o cumprimento do desvio dos ônibus até o término da Procissão das Velas.

Desvios de itinerários

A linha UFPA – Tamoios, no sentido bairro – centro, seguirá pela Tv. Eneas Pinheiro, Av. João Paulo II, Av. Ceará, Tv. Guerra Passos, Av. Conselheiro Furtado, Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Gov. José Malcher, Av. Assis de Vasconcelos, a destino.

A linha Alcindo Cacela (Via José Malcher), no sentido bairro – centro seguirá pela Tv. Mauriti, Av. João Paulo II, Av. Ceará, Tv. Guerra Passos, Av. Conselheiro Furtado, Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Nazaré, Tv. 14 de Março, a destino.

As linhas Cremação I – Estrada Nova e UFPA – Pe. Eutíquio, no sentido centro – bairro, farão Av. Generalíssimo Deodoro, Av. Nazaré, Av. Magalhães Barata, Av. Alcindo Cacela, a destino.

A linha Pedreira – Nazaré, no sentido bairro – centro, fará Av. Alcindo Cacela, Rua Oliveira Belo, Av. Generalíssimo Deodoro, Av. Gov. José Malcher, a destino. Já a linha Pedreira – Felipe Patroni, no sentido bairro – centro seguirá pela Av. Almirante Barroso, Av. Gov. José Malcher, Tv. Castelo Branco, a destino.

As linhas que operam via Av. Duque de Caxias/ Rua Antônio Barreto/ Av. Visconde de Souza Franco, seguirão pela Av. Duque de Caxias, retorno antes da Tv. Humaitá, Av. Duque de Caxias, Tv. Vileta, Av. João Paulo II, Av. Ceará, Tv. Guerras Passos, Av. Conselheiro Furtado, Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Nazaré, Tv. 14 de Março, Rua Antônio Barreto, a destino.

As linhas que operam via Av. Almirante Barroso/ Tv. Antônio Baena/ Rua Antônio Barreto/ Tv. Castelo Branco/ Av. Conselheiro Furtado, farão Av. Almirante Barroso, Tv. Humaitá, Av. Duque de Caxias, Tv. Vileta, Av. João Paulo II, Av. Ceará, Tv. Guerra Passos, Av. Conselheiro Furtado, a destino. As linhas que operam via Av. João Paulo II/ Tv. Antônio Baena/ Rua Antônio Barreto/ Tv. 09 de Janeiro/ Tv. Marquês de Herval, farão Av. João Paulo II, retorno antes da Tv. Mauriti, Av. João Paulo II, Tv. Humaitá, Av. Marquês de Herval, a destino.

As linhas que operam via Tv. Marquês de Herval/ Tv. Curuzu/ Av. Duque de Caxias/ Rua Antônio Barreto, farão Av. Marquês de Herval, retorno antes da Tv. Humaitá, Av. Marquês de Herval, Tv. Vileta, Av. Almirante Barroso, Av. Gov. José Malcher, a destino.

As linhas que operam via Av. José Bonifácio/ Av. Gov. José Malcher/ Av. Assis de Vasconcelos, farão Av. José Bonifácio, Av. Conselheiro Furtado, Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Gov. José Malcher, Av. Assis de Vasconcelos, a destino.

As linhas que operam via Av. Magalhães Barata/ Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, farão Av. Magalhães Barata, Av. Generalíssimo Deodoro, Av. Gentil Bittencourt, Tv. Castelo Branco, a destino. Por fim, as linhas que operam via Av. Magalhães Barata/ Av. Almirante Barroso, farão Av. Magalhães Barata, Av. Generalíssimo Deodoro, Av. Gentil Bittencourt, Av. José Bonifácio, Av. Almirante Barroso, a destino.

Texto: Lírio Moraes

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação/Agência Belém