Ocorrência de escorpião em Marabá é rara, mas acende alerta

Atualmente existem cerca de 2.200 espécies de escorpiões conhecidas no mundo, vivendo tanto em florestas úmidas quanto em desertos. Aproximadamente 160 espécies ocorrem no Brasil. Nos últimos anos, principalmente no sul do país, os relatos de picadas a humanos nas áreas urbanos são cada vez maiores. Aqui em Marabá, recentes relatos feitos via redes sociais, de pessoas que encontraram escorpião em casa, tiveram grande repercussão e deixaram muita gente assustada, por saberem o potencial perigo que isso representa.

A ocorrência recente foi relatada pelo jovem Raíza Nascimento, que tem 22 mil seguidores no Instagram e publicou imagens de um escorpião que encontrou no meio do suporte da sua maquiagem e relatou ser a segunda vez em menos de quatro meses. O Correio de Carajás conversou com a influenciadora digital que contou para à reportagem detalhes de como encontrou o animal peçonhento dentro de casa.

Ela explica que na primeira vez, cerca de quatro meses atrás, viu um escorpião na cozinha. “Ele era bem pequeno, mas mesmo assim fiquei assustada”.

Semana passada, outro susto. Raíza viu um escorpião dentro do porta-maquiagem, dentro do quarto. “Provavelmente ficou preso e não conseguiu sair. Fiquei bastante surpresa. Eu acho que eles caem do forro, porque não faço ideia de outra possibilidade de eles entrarem em casa”, conta.

Moradora da Folha 23, no Núcleo Nova Marabá, há 26 anos, ela garante que nunca ouviu nenhum relato de escorpião naquela localidade. Há pouco tempo ela se mudou para uma outra casa, na mesma rua em que já morava e está assustada. “O primeiro escorpião que encontrei era bem pequeno. Esse segundo um pouco maior. Acredito que não são da mesma ninhada. Deve ter algum foco ali por perto”.

Casos de aparições de escorpiões em Marabá não são muito recorrentes, mas têm deixado muita gente preocupada após o relato de Raíza. O aracnídeo é muito comum nas regiões Sul e Sudeste do país.

AUTORIDADES

Após o vídeo de Raíza mostrando o escorpião viralizar nas redes sociais, a reportagem foi até o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Marabá e conversou com Flávio Ferreira da Silva, coordenador do órgão, para saber se existem outros relatos de escorpião.

O coordenador explica que o município não tem histórico de acidentes com o animal. “Quando há casos, as pessoas nos procuram e vamos até a casa realizar a identificação e fazer a coleta do animal, pois temos espécies bem venenosas e perigosas”, destaca.

Flávio alerta que é importante fazer sempre a limpeza das áreas e se possível dedetização dos locais. “Também é preciso cuidado e nunca efetuar o manejo do animal sozinho. Caso encontrem um escorpião ou qualquer outro animal peçonhento, peço que entrem em contato com o CCZ que iremos fazer a coleta do animal”, solicita.

SAIBA MAIS

Os escorpiões são predadores, alimentando-se principalmente de insetos e outros invertebrados. Têm como inimigos naturais algumas aves, répteis (como lagartos e lagartixas), anfíbios e algumas espécies de aranhas.

Eles podem ser encontrados nas cidades, ocorrendo em áreas verdes, parques, cemitérios, terrenos baldios, em galerias de esgoto, de águas pluviais e de instalações elétricas, em meio a materiais de construção e entulhos. Alimentam-se principalmente de insetos, como baratas e de outros invertebrados.

AGRAVOS PARA A SAÚDE

Os escorpiões são considerados peçonhentos, pois possuem veneno e podem inoculá-lo através do ferrão. O quadro clínico do envenenamento pode variar, pois depende de diversos fatores como: a espécie do escorpião, a quantidade de veneno inoculado, a idade e a massa corpórea da vítima, sendo crianças e idosos, o grupo mais vulnerável. Em caso de acidentes, deve-se procurar auxílio médico o mais rápido possível.

Os acidentes são mais frequentes na primavera e verão, quando há o aumento natural da população de escorpiões em função do período de reprodução. Geralmente ocorrem quando o escorpião é pressionado contra o corpo, como estratégia de defesa do animal.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para evitar a presença e proliferação de escorpiões devem-se adotar as seguintes medidas:

– Manter a tampa dos ralos internos na posição fechada; abrir apenas para limpeza e enquanto estiver em uso;

– Colocar telas milimétricas nos ralos na área externa;

– Vedar frestas nos muros, paredes e pisos;

-Vedar a soleira das portas com rodinho ou rolinhos de areia;

– Não acumular entulho ou materiais de construção;

– Verificar se os espelhos de luz e pontos de fiação elétrica não apresentam frestas e vãos;

– Manter o ambiente limpo e organizado; acondicionando o lixo em recipientes fechados; manter a limpeza de jardins, sem acúmulo de folhas; providenciar a limpeza e corte do mato em terrenos;

PARA EVITAR ACIDENTES

– Examinar roupas e calçados antes de usá-los;

– Manter cama, sofás, berços afastados da parede;

– Manter lençóis, cobertores, cortinas sem contato diretamente com o chão;

– Usar luvas grossas ao manusear materiais de construção, na limpeza de jardins ou outros materiais que possam servir de abrigo a escorpiões.

Texto: Ana Mangas

Fonte: Correio de Carajás