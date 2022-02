Óculos inteligentes irá atender Espaço Braille da Biblioteca Arthur Vianna

A Fundação Cultural do Pará recebeu três óculos inteligentes na semana passada, uma tecnologia inclusiva que possibilita ás pessoas com deficiência visual ter aceso a textos impressos e digitais.

A entrega foi por meio de uma cerimônia realizada no Cine Líbero Luxardo. Os óculos ainda não estão sendo utilizados, pois serão testados por técnicos da biblioteca que participarão de um treinamento. Os três óculos farão parte do Espaço Braille da Biblioteca Pública Arthur Vianna.

A tecnologia vai beneficiar também pessoas com dislexia e não-alfabetizadas a terem acesso aos textos impressos ou digitais, reconhecimento facial, identificação de cores, produtos e cédulas monetárias. A fundação vai administrar mais duas unidades dos óculos, que farão em duas UsiPaz do Governo do Estado.

Os óculos inteligentes OrCam MyEye são dispositivos com câmera intuitiva acoplada á armação dos óculos do usuário e fotografa, escaneia e transforma textos em áudio. A ferramenta tem a capacidade de detectar textos em português, inglês e espanhol.

Além da fundação, outros espaços, como instituição sociais, receberão óculos inteligentes. Ao todo, serão cerca de 300 mil pessoas beneficiadas com a tecnologia. Os dispositivos foram adquiridos com recursos obtidos via emenda parlamentar.

Foto: OrCam MyEye / Divulgação