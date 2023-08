Ocupação aumenta e desemprego recua no 2º trimestre deste ano no Pará

Estudo produzido com dados sobre o Mercado de Trabalho no Estado do Pará foi divulgado ontem, feriado da Adesão do Pará, terça-feira, 15, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA. O levantamento mostra que reduziu a taxa de desemprego e aumentou o número de pessoas ocupadas ao longo do segundo trimestre deste ano no Estado do Pará.

Os dados analisados tomaram por base as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD Continua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com foco no total de trabalhadores ocupados e desocupados, segundo os registros do 2º trimestre deste ano (Abril-Junho/2023) em relação aos dados do mesmo período do ano passado (2º trimestre Abril-Junho/2022).

Os dados analisados pelo Dieese/PA também mostram que de acordo com os novos dados da PNAD/Continua do IBGE, a taxa de desocupação no Brasil no 2º trimestre deste ano (Abril-Junho/2023) foi de 8,0%, ou 1,3 ponto percentual menor que o registrado no mesmo período do ano passado (Abril-Junho/2022). Já no Estado do Pará, a taxa de desocupação no 2º trimestre deste ano (Abril-Junho/2023) foi de 8,6% de 0,6 ponto percentual menor que registrado no mesmo período do ano passado (Abril-Junho/2022).

As análises mostram que, no comparativo entre o 2º trimestre deste ano (Abril-Junho/2023) em relação ao mesmo período de 2022 (2º trimestre Abril-Junho), o total de trabalhadores ocupados no mercado de trabalho do Pará apresentou crescimento de quase 0,4% (cerca de 15 mil pessoas a mais ocupadas) com a seguinte distribuição: no 2º trimestre deste ano (Abril-Junho/2023) o total de trabalhadores ocupados no Pará alcançou 3.764 milhões de pessoas; já no 2º Trimestre de 2022 (Abril-Junho/2022) este total alcançava 3.749 milhões de pessoas.

TABELA 1

Quadro demonstrativo das pessoas com 14 anos ou mais de idade, ocupadas no mercado de trabalho no Estado do Pará

Tipo de condição 2º Trimestre/2023

(Abr-Jun) 2º Trimestre/2022

(Abr-Jun) Diferença Variação

%

Ocupados 3.764 milhões 3.749 milhões 15 mil 0,4%

Fonte: Pnad Continua/IBGE Analise e Elaboração: DIEESE/PA

DADOS

O Dieese/PA também fez uma análise sobre o total de trabalhadores desocupados (desempregados) no mercado de trabalho no Pará, de acordo com os dados da PNAD Continua do IBGE. Os resultados mostram que, no comparativo entre o 2º trimestre deste ano (Abr-Jun/2023) em elação ao 2º trimestre do ano passado (Abr-Jun/2022), houve queda de 6,3% (cerca de 24 mil pessoas menos) no total de trabalhadores desocupados em todo o Estado, com a seguinte distribuição: no 2º trimestre deste ano (Abr-Jun/2023) o quantitativo de trabalhadores na condição de desocupados alcançou 353 mil de pessoas, entretanto no 2º Trimestre de 2022 (Abr-Jun) este total era maior alcançando cerca de 377 mil pessoas desocupadas.

TABELA 2

Quadro demonstrativo das pessoas com 14 anos ou mais de idade, ocupadas

no mercado de trabalho no Estado do Pará

Tipo de condição 2º Trimestre/2023

(Abr-Jun) 2º Trimestre/2022

(Abr-Jun) Diferença Variação

%

Desocupados 353 mil 377 mil -24 mil -6,3%

Fonte: Pnad Continua/IBGE Analise e Elaboração: DIEESE/PA



Ainda segundo o Dieese/PA, na análise sobre a distribuição do total dos trabalhadores ocupados no Estado do Pará, em relação ao tipo de ocupação principal, a situação foi a seguinte: de acordo com os dados da PNAD Continua do IBGE, no 2º trimestre deste ano (Abr-Jun/2023) o total de trabalhadores ocupados no Pará alcançou 3.764 milhões de pessoas (1,8% a mais que no mesmo período do ano passado), deste total, estavam na condição de empregado (setores privado ou público com ou sem carteira assinada e trabalhadores domésticos com ou sem carteira assinada) cerca de 2.301 milhões de pessoas (equivalente a cerca de 59,4% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado e cerca de 8,4% a mais que no mesmo período do ano passado); na condição de trabalhador por conta propria (com ou sem CNPJ) estavam nesta situação cerca de 1.112 milhão de pessoas (equivalente a cerca de 29,5% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado e cerca de 12,2% menor que o verificado no mesmo período do ano passado); na condição de trabalhador familiar auxiliar eram cerca de 168 mil pessoas (equivalente a cerca de 4,5% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado e cerca de 17,6% menor que o verificado no mesmo período do ano passado) e cerca de 183 mil pessoas estavam na condição de empregador com ou sem CNPJ (equivalente a cerca de 4,9% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado e cerca de 18,1% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado).

TABELA 3

Quadro comparativo das pessoas com 14 anos ou mais de idade, no

Estado do Pará, segunda a posição na ocupação principal

Posição na

ocupação 2º trimestre/2023 2º trimestre/2022 Variação

no período

%

Nº pessoas Distrib. % Nº pessoas Distrib. %

Empregado 2.301 milhão 61,1% 2.123 milhão 57,4% 8,4%

Empregador 183 mil 4,9% 155 mil 4,2% 18,1%

Conta própria 1.112 milhão 29,5% 1.267 milhão 34,3% -12,2%

Trabalhador familiar auxiliar 168 mil 4,5% 204 mil 5,5% -17,6%

Total 3.764 milhões 100,0% 3.696 milhões 100,0% 1,8%

Fonte: Pnad Continua/IBGE Analise e Elaboração: DIEESE/PA

Cabe destacar, diz Everson Costa, supervisor técnico do Dieese-PA que mesmo com as recentes melhoras nos níveis de ocupação, inclusive com crescimento a geração de empregos com carteira assinada, o Brasil ainda encerrou o 2º trimestre deste ano (Abril-Junho/2023) com cerca de 8,7 milhões de desempregados, apresentando também redução em relação aos períodos anteriores.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar