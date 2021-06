Ocupação de leitos clínicos e de UTI, em Santarém, está abaixo da média no Pará

Está mantido em todo o território paraense o bandeiramento amarelo, considerado de risco intermediário. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (24), pelo governador do Pará, Helder Barbalho, após a reunião do Comitê Técnico e Científico.

“Nesse momento, estamos com 42,1% de ocupação de leitos clínicos de Covid e 63,45% de ocupação de leitos de UTI”, informou o governador.

Em Santarém, dos 64 leitos para adultos, 30 estão ocupados (46,87%) com 24 pacientes positivados e 06 suspeitos. Existem 164 leitos clínicos disponíveis exclusivos para covid-19. Desse total, 55 estão ocupados (33,74%). São 40 casos positivos e 15 com casos suspeitos.

Todos os pacientes estão no HRBA. Em Santarém, não há paciente na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Helder atualizou a situação da Covid-19 no Estado e destacou que a manutenção do bandeiramento amarelo se deu por causa da redução de casos e mortes e, principalmente, da ocupação de leitos nas unidades de saúde.

Acompanhado de técnicos da Universidade Federal Rural da Amazônia e técnicos da Secretaria de Estado de Saúde. Helder divulgou atualizando as informações sobre a ocupação de leitos.

“O que nos dá uma tranquilidade e uma reserva de leitos importantes para poder assistir a todos que precisem. A mais importante é a notícia de que todas as regiões do estado estão com uma queda acentuada no nível de contágio, e principalmente nas demandas por leitos. É uma demonstração da eficácia da vacinação”, comemorou o governador, pedindo para que toda a população continue se imunizando e ajudando o Pará a avançar na prevenção à Covid-19.

