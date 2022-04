Ocupação de leitos clínicos por pacientes de Covid-19 está zerada; UTI tem metade de vagas disponíveis em Santarém

O município de Santarém, no oeste do Pará, tem registrado queda sequencial na taxa de ocupação dos leitos clínicos reservados para atendimento de pacientes com Covid-19. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (25), pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), todos os 10 leitos clínicos disponíveis para pacientes positivados com o novo coronavírus estão desocupados. E dos 10 leitos de UTI adultos, metade está ocupada por pacientes com a doença.

No início deste mês de abril, a rede hospitalar de Santarém disponibilizava 31 leitos clínicos e 20 leitos de UTI adultos para os pacientes positivados com Covid-19. Em menos de um mês, tanto os leitos clínicos quanto os de tratamento intensivo foram reduzidos para 10, respectivamente.

No começo do mês de março deste ano, por exemplo, o total de leitos clínicos era de 49 unidades. Enquanto que neste mesmo período havia 20 leitos de UTI disponíveis na rede hospitalar.

Fevereiro foi o mês que mais disponibilizou leitos clínicos para pacientes com Covid-19. Foram 75 e os mesmos 20 leitos de UTI.

No mês de janeiro, o total de unidades clínicas era 48 para atendimento exclusivo da doença.

O boletim epidemiológico divulgado ontem (26), pela Semsa, não trouxe o registro de novos óbitos, mas voltou a confirmar 20 novos casos positivos da doença no município.

A pasta informa que não há pacientes na fila de espera para ocupar leitos de UTI e ressalta que há zero pessoas internadas nos leitos clínicos.

Fonte: O Estado Net