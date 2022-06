Odor do aterro sanitário é fiscalizado pela Promotoria de Justiça de Marituba

A Promotoria de Justiça de Marituba e a equipe técnica do GATI/CAOTEC, realizou na última quarta-feira (22) uma vistoria ao aterro sanitário e mediações do município, após receber diversas denúncias, quanto á expressiva piora do odor preveniente do aterro. De acordo com as denúncias o odor aumentou a partir do mês de março, o qual teria se intensificado e aumentado sua frequência ao longo do dia.

O ministério Público também identificou um aumento as reclamações do Canal “ Alô Guamá”, ao qual o MPPA tem acesso ás reclamações registradas. Por conta disto foram requisitadas informações á empresa e á Semas, cujas respostas recentemente recebidas e estão sob análise da equipe técnica.

A equipe deslocou-se logo cedo na manhã de quarta-feira (22) para as imediações e observou forte odor na área de Alça viária e imediações. Também foram realizadas visitas ao aterro em momentos distintos do dia: ás 7h, 10h e 13h, ocasião em que se observou forte odor oriundo das Torres de Striping, equipamento que faz parte do circuito de tratamento do chorume, e que está atualmente instalado ao lado da lagoa de efluente tratado vinculado á etapa final da Estação de tratamento de Efluentes que se encontra em processo de instalação no aterro.

Outro odor também identificado, foi o de amônia na lagoa de tratamento aeróbico recentemente instalada no empreendimento. Além disso notou-se um aumento expressivo da quantidade de urubus no aterro, de forma jamais vista em outras vistorias, em razão do que será expedido ofício ao I Comando da Aeronáutica para que verifique a possibilidade de riscos á segurança do vôo.

Nesta quinta, 23, a Promotoria esteve em reunião com pessoas do Bairro do Uriboca, que relataram a alteração substancial do incômodo olfativo, a sua piora substancial das sensações além de agravos a saúde atingindo principalmente crianças. A Promotoria de Justiça busca identificar as causas da alteração dos incômodos olfativos a fim de adotar as providências cabíveis.

Foto: Reprodução mppa