Oficiais da Marinha Mercante realizam Festa nessa sexta-feira na Assembleia Paraense

Para incrementar ainda mais as amizades existentes entre os militares e seus familiares, acontece, na noite de amanhã, sexta-feira, 13, a partir das 21 horas, a Décima Festa dos Oficiais da Marinha Mercante do Brasil, no Salão Nobre da Assembleia Paraense (Avenida Presidente Vargas). O evento sempre acontece na época do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, e se tornou uma confraternização anual para os marinheiros mercantes paraenses. Muitos vêm a Belém curtir a família e os amigos da época de escola.

A programação festiva surgiu a partir de uma ideia do capitão de Longo Curso, Luz, juntamente com outros oficiais mercantes para reunir essa grande família de bordo, em um baile anual, onde todos poderiam participar com suas famílias em um espaço agradável que satisfizesse todas as gerações.

O baile dançante deste ano contará com duas bandas musicais para animar o ambiente que promete ser um dos mais movimentados dos últimos tempos. A primeira banda a se apresentar será a “Marcelo Mais”, enquanto a segunda será a “Aquarela”. Ambas as bandas prometem um repertório magnífico para proporcionar aos militares muito entusiasmo de reencontrarem amigos e celebrar a vida com muita animação.

“Veja bem, os oficiais da Marinha Mercante, pela condição que sua profissão exige atuar, navegam pelo mundo agora e desde a sua formatura acadêmica. Eles passam a ter duas famílias: a família de sangue e a família que constituem nos navios onde exercem a sua profissão e por isso resolvemos realizar sempre esses nossos encontros durante o Círio de Nazaré”, diz Salatiel Campos, coordenador geral do evento, com respaldo do Machado, outro idealizador do evento.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar