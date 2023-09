Oficiais da PM do DF manifestam indignação por fala de Moraes

A diretoria da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal divulgou um posicionamento condenando a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acerca da participação de coronéis da corporação nos atos radicais de 8 de janeiro.

Moraes protagonizou uma discussão com um de seus pares, o ministro André Mendonça, na última quinta-feira (14), onde atribuiu aos comandantes da PM do Distrito Federal a falha na segurança que culminou na invasão às sedes do Três Poderes.

No entendimento da associação, Alexandre de Moraes “demonstrou de forma inequívoca que, em sua opinião, os oficiais da PMDF presos, ainda em instância de inquérito, são culpados. A entidade declarou “indignação” com as falas proferidas pelo ministro do STF.

Moraes interrompeu a fala de Mendonça durante o julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira – o primeiro réu dos atos radicais de 8 de janeiro – e afirmou que houve omissão por parte da polícia no tocante aos acessos de manifestante extremistas ao interior das instalações públicas e alegou que a Força Nacional não poderia ser acionada sem que houvesse autorização do governo do DF.

– As investigações demonstram claramente o porquê dessa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM do DF estão presos, exatamente porque, desde o final das eleições, se comunicavam dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir – disse Moraes durante a discussão em plenário.

Fonte: Pleno News/Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF