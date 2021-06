Oficial: Ancelotti substitui Zidane no Real Madrid

Carlo Ancelotti está oficialmente de volta ao Real Madrid. O técnico deixou o Everton para assumir o lugar de Zinedine Zidane em Madri.

Não era uma transferência antecipada até a noite de ontem. A saída de Zidane ocorreu de forma conturbada e o Real Madrid parecia não estar preparado ainda para trazer substitutos. Allegri, o favorito da diretoria, logo assinou com a Juventus, e não havia consenso sobre um segundo nome.

Mauricio Pochettino chegou a figurar no topo da lista do Real Madrid, mas o Paris Saint-Germain garantiu que o técnico não estava a disposição, apesar dos rumores indicarem atritos constantes entre o treinador argentino e o diretor de futebol, Leonardo. Raúl González também foi considerado para o posto, mas a lenda do Real ainda prefere ganhar experiência no comando do time B antes de comandar o time principal.

Ancelotti foi chamado e avisou o Everton, pego de surpresa, que desejava ir para o Real Madrid. A compensação paga ao clube de Liverpool não foi confirmada, mas o time azul não teve como impedir a transferência para o gigante espanhol. A passagem de Ancelotti será a segunda do técnico pelo Real. Entre 2013 e 2015, o técnico esteve no comando do time e ganhou uma Liga dos Campeões no caminho.

