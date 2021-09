Oficial da Força Aérea é atingido com bala na cabeça ao tentar impedir assalto no Ver-o-Peso

No final da tarde desta terça-feira (14) por volta das 17h, segundo testemunhas dois homens estavam assaltando pessoas que passavam na rua Campos Sales, localizado no Ver-o-Peso, um jovem que segundo informações da polícia era da Aeronáutica, que estava a paisano, tentou interferir no assalto, ao ver o cidadão sendo assaltado, porém foi alvejado na cabeça, no lado esquerdo, a ambulância compareceu no local levando o jovem, não se sabe o estado de saúde do homem até o momento.

Os meliantes que estavam vestidos com uma roupa parecida com a dos funcionários de energia elétrica do estado, conseguiram escapar em uma moto da cena do crime. Já a vítima que foi assaltada se deslocou até a seccional de São Brás por conta própria, para prestar um boletim de ocorrência.

Foto e Vídeo: Marina Moreira