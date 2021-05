Oficializou: Grêmio anuncia o retorno de Douglas Costa até 2022

Ele voltou! Depois de muitas especulações, publicações nas redes sociais e rumores, Douglas Costa está de volta ao Grêmio. O clube gaúcho divulgou nesta sexta-feira (21/5) a volta do atacante, revelado no clube, para reforçar o time durante esta temporada.

Durante a tarde a Juventus já havia anunciado que Douglas tinha se transferido para o Tricolor Imortal, mas o Grêmio só oficializou a transferência no fim do dia. O jogador chega por empréstimo até julho de 2022, com renovação automática e prolongação de contrato até o fim de 2023.

Após mais de 10 anos, o jogador retorna ao clube que o revelou para reforçar o elenco durante a Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Douglas tem 30 anos, deixou o Grêmio em 2010 quando foi para o Shakthar Donetsk, da Ucrânia. É o clube em que o atacante mais atuou em toda a sua carreira. Foram 38 gols que ajudaram a equipe na conquista de cinco títulos nacionais consecutivos

Em 2015, Douglas foi para o Bayern de Munique da Alemanha, onde jogou até 2017. Apesar do bom início, as lesões atrapalharam uma sequência do jogador que acabou indo para a Juventus em 2017. Na Itália, mais lesões em seu caminho, poucos jogos e quase nenhum protagonismo em campo.

Já em 2020, para a surpresa de muitos, o Bayern voltou a procurar o jogador. Logo após vencer a Champions League, a equipe alemã contratou Douglas Costa por empréstimo. Diferentemente da primeira passagem, o atacante foi praticamente esquecido pelo treinador Hansi Flick. O brasileiro jogou apenas 20 partidas, marcando um único gol.

Agora, volta ao Grêmio para escrever um novo capítulo e, quem sabe, voltar a Seleção Brasileira. Por diversas vezes o atacante foi convocado, além de ter sido convocado para a Copa do Mundo de 2018.