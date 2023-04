Oficina de Breaking em Belém será realizada no Dia Internacional da Dança

Neste próximo sábado (29), Dia Internacional da Dança, a Fundação Cultural do Pará, por meio da Casa das Artes, promove a oficina Master Class de Breaking, ministrada pelos dançarinos Bboy Leony, Bboy Dhuk e a Bgirl Mini Japa. A oficina deve ser iniciado em Breaking, e buscar novos métodos para entrar no cenário competitivo, nacional e internacional.

De acordo com Bboy Leony, um dos instrutores da oficina, tetracampeão e integrante da seleção brasileira de Breaking, a modalidade no Pará atualmente é uma das melhores do Brasil. “Esse destaque não vem de hoje. O Pará vem se destacando no cenário nacional e internacional há muitos anos, e isso graças à quantidade de talentos que temos no nosso Estado. Com o Breaking se tornando um esporte olímpico, ficou cada vez mais importante a difusão dessa arte/esporte, e o melhoramento da mesma”, explica o instrutor.

O coordenador de Artes Cênicas da Fundação Cultural do Pará, Danilo Bracchi, ressalta que “a Casa das Artes está sempre pensando em ações para artistas que já têm trajetória, que já são consolidados, mostrando e dividindo suas experiências com outros artistas”. “Nossa expectativa é que irão aparecer muitos bboys e bgirls que já estão em um nível mais avançado, pois sabemos que aqui no Estado temos bons competidores”, acrescentou.

O workshop se dividirá em três módulos, com o primeiro somente para o público feminino, com a Bgirl Mini Japa, que conta com um processo de técnicas específicas para o público feminino. No segundo, um estudo voltado para “power moves” e movimentos de explosão. Para fechar a oficina, o último módulo terá técnicas para usar espaço, planos e direções dentro do breaking, além de exercícios para estimular a criatividade.

Interessados em participar devem ter idade mínima de 12 anos, ter conhecimento de Breaking e feito a pré-inscrição. As inscrições podem ser feitas até 28 de abril, pelo link https://l1nk.dev/vWBFe.

Serviço: Masterclass de Breaking. Inscrições: de 24 a 28 de abril, pelo link: https://l1nk.dev/vWBFe. Realização no dia 29 (sábado), das 09 às 12 h, na Casa das Artes – Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236, bairro Nazaré.

Foto Reprodução Ag.Pará