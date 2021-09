Oficina de capacitação para bares e restaurantes acontece nesta quarta-feira na Ilha do Combu

A oficina de treinamento para Bares e Restaurantes da Ilha do Combu tem como objetivo levar qualidade aos atendimentos prestados pelos diversos setores ligados ao turismo da cidade de Belém, fazendo parte da etapa inicial para a campanha do selo de qualidade, que futuramente será lançada.

Com o objetivo de capacitar os profissionais e melhorar a qualidade do atendimento no serviço e estabelecimentos turísticos, a Belemtur em parceria com a Codem irá desenvolver uma programação de capacitação e certificação nesta quarta-feira(29).