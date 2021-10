Oficina de comunicação comunitária será realizado no bairro do Icuí

A Secretaria de Comunicação do Estado do Pará (Secom) vai oferecer para os moradores da Região Metropolitana de Belém uma oficina de Comunicação Comunitária, nos dias de 26 a 29 de outubro, no complexo Usina da Paz no bairro do Icuí.

A iniciativa tem como objetivo compartilhar conhecimento e experiencias por meio de cursos de formação voltados a comunidade. A oficina será ministrada pela instrutora Camila Simões, doutoranda em Ciências da Comunicação, no horário das 8h às 12h.

que pretende compartilhar seus conhecimentos a partir de vivencias comunitárias e habilidades que possibilitem autonomia para fomentar o trabalho local, além de incentivo a cidadania e a participação direta da comunidade nos assuntos voltados ao bairro.

Foto: Reprodução / Agência Pará