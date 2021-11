Oficina de escrita criativa vai expor resultados de jovens na feira Pan-Amazônica

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está promovendo, nos bairros atendidos pelo programa Territórios Pela Paz (TerPaz), uma oficina do projeto “Que Nem Maré”, que oferece aulas de escrita criativa, recitação poética musical e apresentação teatral infantil, com a participação de alunos do projeto “ Música pela paz”, realizado pela Seduc na Cabanagem.

Podem participar da oficina “Nas Águas do Patu Anu”, crianças e jovens com idade de 12 a 18 anos, o resultado das oficinas vai ser apresentado ao público na feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no período de 1 a 5 de dezembro.

A oficina iniciou nesta quarta-feira (3), e são realizadas na Escola Mário Barbosa, na Avenida Perimental, S/N, nas segundas, quartas e sexta-feira. Os interessados em participar podem se inscrever pelo contato (91) 98406-0928.

Foto: Divulgação