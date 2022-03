Oficinas da Secom estimulam comunicação comunitária em quatro municípios do estado

Estimular a criação de polos de comunicação comunitária nos municípios de Terra Santa, Oriximiná e Santarém, no Baixo Amazonas, e Abaetetuba, no Baixo Tocantins, foi o objetivo das oficinas de Publicidade e Propaganda, e Produção Cultural e Audiovisual, realizadas pela Diretoria de Comunicação Popular e Comunitária da Secom/PA (DCPC/SECOM), entre os dias 21 e 26 deste mês.

“A Secom está atenta as demandas de todas as regiões do Pará, que por meio de políticas públicas em comunicação, procura fortalecer o conhecimento comunitário, promover o protagonismo, desenvolver polos de comunicação comunitária, tanto na região metropolitana quanto no interior. Hoje as oficinas atendem um público amplo e variável, que vai de comunidades quilombolas, indígenas, artesãos, produtores culturais, artistas, enfim, um público diversificado. Ensinamos conteúdos técnicos, possibilitando que artistas e produtores culturais aprimorem seu conhecimentos sobre o uso de redes sociais e divulguem seus trabalhos de forma mais eficaz, também elaborar projetos e montar portfólios , enfim captar recursos para valorização de seus trabalhos”, destaca Fábio Oliveira, diretor do DCPC.

Entre os dias 21 e 26 de março, em parceria com a Ong Equipe de Conservação da Amazônia (ECAM), a oficina de Publicidade e Propaganda foi ministrada nos municípios de Terra Santa, Oriximiná e Santarém, no Baixo Amazonas.

Foto: Marco Santos / Ag. Pará

Em Oriximiná, nos dias 21 e 22, 22 pessoas participaram do curso, entre servidores municipais, empreendedores locais e representantes de quilombos. Em Terra Santa, nos dias 23 e 24, 27 pessoas estiveram envolvidas no treinamento, foram servidores municipais, empreendedores locais, membros de associações e entidade. Cinco participante vieram de Faro, também no oeste paraense, para assistir à oficina. Já em Santarém, nos dias 25 e 26 deste mês, 66 pessoas participaram do curso.

“Me surpreendi como o desenvolvimento do trabalho, em que tivemos pessoas e trajetórias bem diferentes. Me deparei com um conteúdo bem envolvente e gratificante. Isso vai trazer melhorar para o meu trabalho, fazer com que possa passar isso para os associados, para ressaltar a ele, sua importância dentro da associação. Isso me deixou surpresa como assunto e o tema, de forma leve, estou levando muitos conhecimentos na cabeça e no coração. Tenho que colocar em prática o que aprendi para melhorar o meu trabalho”, destacou Leila Trindade, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Faro, e participante da oficina em Terra Santa.

De acordo com o instrutor Ezequias Nascimento, o objetivo do curso nesses municípios foi compartilhar conhecimentos e experiências por meio de cursos de formação voltados à comunidade e estimular a criação de polos de comunicação comunitária. A ideia foi aplicar na prática os conhecimentos teóricos, de forma dinâmica, a fim de implementar os conceitos apresentados a suas rotinas de trabalho, estudo e lazer.

“Durante a oficina, eu conduzo dinâmicas que dão mais familiaridade aos participantes sobre os conceitos que estão por trás de uma boa comunicação, para que todos possam aplicar na sua comunicação interpessoal e profissional. Todo o processo de comunicação passa por uma boa compreensão do seu papel no mundo enquanto indivíduo. Quando um profissional encontra o seu propósito, ele passa a olhar mais para o seu entorno e passa se envolver com as questões que impactam a cultura. É por isso que eu acredito que a comunicação pode ser transformadora quando feita com propósito”, explica ele.

Abaetetuba

Entre os dias 22 e 25 de março, a DCPC, em parceria com a Secretaria de Cultura de Abaetetuba, também realizou as oficinas de produção cultural e audiovisual, voltadas para o município, na região do Baixo Tocantins. De acordo com o instrutor da oficina de produção cultural e audiovisual, Rafael Ferreira, o curso foi voltado aos princípios básicos da produção de um curta metragem, como objetivo de criar um roteiro e imagens para contar a história.

Foto: Marco Santos / Ag. Pará

“Atualmente com a democratização da comunicação, com mais acesso à internet, sobre tudo rede social, o audiovisual está a todo momento na nossa frente, seja vendo um filme ou um vídeo, então dominar essa ferramenta pode expandir as opções de trabalho e entrar para um mercado que só cresce. A produção de cultura ajuda no resgate e na manutenção das tradições locais. Na oficina relaxada, gravamos duas histórias, uma sobre o artesão de Meriti e outra sobre uma lenda interiorana, transformar essas histórias em filme, e guarda-las para sempre. Juntar essas pessoas interessadas na produção de cinema e mostrar as ferramentas, a partir daí, incentiva-las a continuarem juntas e criar novas produção”, acrescenta ele.

Para a artesã Greicy Barreiros, que participou do curso, as oficinas servirão para ela divulgar de maneira mais criativa os seus trabalhos.

“Sou apaixonada por imagens, desde criança, então venho estudando fotografia. Como também tenho muito interesse em filmes e documentários, resolvi fazer o curso para ver como funciona. Tenho uma coleção de brinquedos de miriti, e tenho a vontade de fazer um registro de como os artesãos trabalham no miriti, então esse curso vai servir para isso, para esse futuro documentário, pegar o relato dos meus colegas artesãos e transformar em filme, porque agora já sei como fazer”, disse ela.

DCPC

O objetivo geral da Diretoria é criar polos de comunicação comunitária nas comunidades, por meio da realização de atividades formativas que viabilizem a produção de produtos midiáticos por parte da comunidade beneficiada. Posteriormente, a DCPC coordena e executa atividades de interação entre o Governo estadual e os produtos/veículos de comunicação popular e comunitária criados interna e externamente ao projeto desta Diretoria.

Por Bruno Magno (CPH)

Foto Destaque: Paulo cezar / Ag. Pará