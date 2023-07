Oftalmologista da Policlínica Metropolitana alerta para os cuidados da saúde ocular

Se engana quem pensa que a única proteção que se deve ter durante o verão é quanto a pele, na estação mais ensolarada do ano, os olhos também precisam de cuidados redobrados. A oftalmologista da Policlínica Metropolitana do Pará, em Belém, Renata Freire, observa os riscos da exposição prolongada à radiação solar à visão.

A especialista destaca que algumas patologias oculares são fortemente influenciadas ou agravadas devido à exposição solar. Entre elas as principais e já comprovadas: pterígio (carne crescida), catarata e a DMRI (degeneração macular relacionada com a idade). Por este motivo, frisa alguns cuidados especiais para curtir os dias de sol de forma segura.

“Sem dúvida os óculos escuros são acessórios indispensáveis para o ano todo, mas principalmente no verão, quando os raios solares (UVA, UVB e UVC) ficam ainda mais intensos e representam um significativo risco para a saúde ocular”, enfatizou.

Hidratação

Outro ponto importante é a lubrificação ocular. A médica avalia que assim, as pessoas devem ter um cuidado especial com a hidratação, ingerindo bastante água nesse período, devem também consultar um oftalmologista para esclarecer melhor sobre a qualidade da lágrima.

“Grande parte da população apresenta ressecamento ocular crônico, agravado pelo uso de telas e ambientes refrigerados ou sob ventilação direta nos olhos. A solução deste problema é simples, mas pode variar sua indicação de acordo com o tipo de ressecamento ocular apresentado por cada um. Desta forma, temos diferentes tipos de lubrificantes oculares que devem ser selecionados para cada paciente de acordo com seu tipo de superfície ocular e qualidade de lágrima”, observa.

O cuidado com produtos próximo à área dos olhos e com substâncias que possam irritar ou até mesmo causar infecção também é essencial.

“A exemplo do protetor solar, que em geral usamos com maior frequência nesta época e o contato com o cloro nas piscinas ou sal e até poluição em nossos mares e rios, evitar abrir os olhos dentro da água, e se for nadar ou mergulhar, utilizar óculos de proteção. Ao final do dia, sempre lavar a área dos olhos e os seus cílios para retirar resíduos de produtos utilizados no rosto (shampoo neutro infantil pode ser uma boa opção para essa higiene diária)”, orientou.

Para os adeptos ao uso das lentes de contato, vale lembrar que elas precisam de um cuidado especial no verão. Evitar mergulhar usando as lentes seja em piscinas, no mar ou no rio. A contaminação é muito provável e isso poderá trazer sérios problemas para a saúde dos olhos.

“Usar sempre um bom lubrificante, consulte seu médico para saber quais são compatíveis com o uso da lente. Não dormir com as lentes, e, ao final do dia, sempre retirar elas e higienizar com os produtos adequados, mantendo-as em solução e estojo adequados”, enfatizou a médica.

O diretor executivo da Policlínica Metropolitana, Anderson Albuquerque, destaca que o serviço de oftalmologia da unidade dispõe de uma equipe qualificada para atender a população paraense, porém, todos os atendimentos devem ser agendados pelos canais oficiais da Policlínica.

“Trabalhamos para oferecer o melhor serviço para os nossos usuários. Sendo a resolutividade, humanização e a qualidade nossos principais pilares”, disse.

Serviço:

A marcação de primeira consulta é feito pela Central de Regulação. A partir de então, o usuário deve fazer o agendamento pela Central de Relacionamento, na ferramenta do WhatsApp Business, no número, (91) 98521-5110 e ainda, no e-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br.

É necessário apresentar o documento de identidade com foto (RG preferencialmente), CPF, Cartão Nacional SUS e comprovante de residência (originais e cópia). Caso seja criança e ainda não tenha RG, é possível apresentar a certidão de nascimento e os documentos oficiais da mãe.

Texto da Ascom Poli Metropolitana

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação