Oitavas definidas: Barcelona encara Galatasaray na Liga Europa

A Uefa definiu nesta sexta-feira os confrontos das oitavas de final da Liga Europa. O Barcelona, grande favorito ao título, vai encarar um tradicional duelo com os turcos do Galatasaray.

Embora em crise, o Barça é certamente o time a ser batido nesta Liga Europa. Acostumado a brigar por títulos no principal torneio, a Liga dos Campeões, o time catalão se reforçou no meio da temporada e vem demonstrando sinais de recuperação sob o comando do ídolo Xavi.

Entre os outros confrontos, o destaque fica para Sevilla x West Ham. O time espanhol é uma potência na Liga Europa e sempre candidato ao troféu, além de hoje estar à frente do próprio Barcelona no Espanhol. O rival é também um clube com tradição, grandes investimentos e que briga na Inglaterra por uma vaga no top-5.

