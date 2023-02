Oitenta municípios estão há mais de 30 dias sem registro de crimes violentos letais 

A redução dos índices de criminalidade no Estado é uma realidade que vem se mantendo constante ao longo desses quatro anos de gestão do atual Governo. Hoje, mais da metade dos municípios do Pará não apresenta registros de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que reúnem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte há mais de 30 dias. Cidades como Salinópolis, Benevides e Cametá, figuram na lista entre os 80 municípios do estado sem ocorrências de crimes violentos.

Os dados foram apresentados nessa segunda-feira (6), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, destaca que a manutenção na redução dos crimes é reflexo das fortes ações adotadas, de forma preventiva, além de uma maior eficiência e celeridade nas elucidações dos casos, com uma pronta resposta para a sociedade e ainda, a implantação do projeto Segurança por Todo o Pará, que visa o controle e a operacionalidade das ações de segurança de forma ostensiva e estratégica por todo o estado.

Desde o ano de 2019, diversas ações estão sendo realizadas para reduzir a criminalidade, tanto na região Metropolitana de Belém, quanto no interior do Estado, a exemplo do projeto Segurança Por Todo o Pará, que tem como objetivo levar para o interior do Estado o modelo de ações ostensivas utilizadas pelas polícias para o enfrentamento à criminalidade na Região Metropolitana de Belém”, pontuou o titular da Segup.

Municípios – Salinópolis, Benevides, Cametá, Melgaço e São Caetano de Odivelas, estão há 83, 74, 201 e 208 dias sem nenhuma ocorrência registrada de CVLI. Outras cidades apresentam mais dias sem registros, a exemplo de Curuá (548), Chaves (477), Santarém Novo (533) e Bagre (337). No total, 80 cidades não registram CVLI há pelo menos 30 dias. Os dados foram avaliados no período de 06 de agosto de 2021 a 05 de fevereiro de 2023.

Ações – O “Polícia Mais Forte”, a aquisição de novas lanchas, entre elas as lanchas blindadas, a nova Base Fluvial Integrada de Segurança, as operações ostensivas, estão entre as ações executadas pela Segurança Pública para o combate à criminalidade, e como consequência a redução dos índices, como pontua o secretário.

“Desenvolvemos ao longo desse período várias ações que impactaram muito fortemente na realidade do crime na nossa região. Conseguimos um alto investimento em novos equipamentos para as tropas. Ação intensiva dos setores de inteligência e maior integração entre os órgãos, são um dos principais pontos para que alcançassemos os índices de redução que estamos demonstrando, além de um trabalho constante e integrado que nos permite atuar de forma coordenada. Tudo isso, através de um esforço de todos os órgãos, pois lembramos que o nosso Estado possui uma área extensa e que mesmo assim conseguimos abraçar a todos garantindo segurança em todo o estado”, ressaltou Ualame Machado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará