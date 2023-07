Oito homens presos com um arsenal no bairro do Aeroporto, em Mosqueiro

Policiais do 25° Batalhão de Polícia Militar, no Distrito de Mosqueiro, em Belém flagraram oito homens com um arsenal em uma casa no bairro do Aeroporto, na manhã deste domingo, 23

a Polícia Militar – 25°. A quadrilha estava fortemente armada e foi alvo de uma denuncia anônima.



Os Militares foram até o endereço e flagraram os suspeitos com posse de um fuzil, três pistolas, um colete, quatro celulares e várias munições. A quadrilha e o forte armamento foram levados e apresentadoa na 9° Seccional de Mosqueiro. Agora, a investigação avança para se saber quais são as verdadeiras intenções do bando, portando todo este arsenal de guerra na ilha, mas a suspeita e que os bandidos utilizavam o local apenas como esconderijo para ações em diversas cidades como Belém e outras.

Imagens: Reprodução/Jorge Nascimento