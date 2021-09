Oito mil idosos nascidos de 1934 a 1937 devem tomar a 3ª dose nesta sexta, em Belém

A dose de reforço será aplicada das 9h às 17h, em 24 pontos

Belém começou a aplicar a 3ª dose em idosos nesta quinta (Ivan Duarte / O Liberal)

Oito mil idosos nascidos de 1934 a 1937 devem receber a 3ª dose da vacina anticovid-19, nesta sexta-feira (24), em Belém. Será o segundo dia consecutivo em que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) realiza a aplicação da dose de reforço.

A capital informou que segue a orientação do Ministério da Saúde e aplica o imunizante da Pfizer. Portanto, os idosos que tomaram a Coronavac ou a Astrazeneca na primeira e segunda doses, receberão a Pfizer nesta terceira.

Das 9h às 17h, em 24 pontos de vacinação da cidade e dos distritos. Dessa vez, por conta da condição de aplicação da Pfizer, que não pode ocorrer em ambiente externo e sem refrigeração, a Sesma não disponibilizou o serviço de drive-thru. É necessário apresentar RG, CPF e carteira de vacinação.

Pontos de vacinação:

1. Boulevard Shopping Belém – estacionamento G6

2. Casa de Plácido – ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum – Marco

4. Castanheira Shopping – espaço cultural

5. Colégio do Carmo – Cidade Velha

6. Escola de Enfermagem da Uepa – Guamá

7. Faculdade Cosmopolita – Marambaia

8. Fibra – Nazaré

9. Funbosque – Outeiro

10. Ginásio do CCBS-Uepa – esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

11. Mangueirinho – Mangueirão

12. Icoaraci – Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

13. Icoaraci – Igreja do Evangelho Quadrangular

14. IFPA – Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular – Guamá

16. Mosqueiro – Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro – Escola Abel Martins

18. Parque Shopping – entrada da alameda de serviços

19. Shopping Bosque Grão-Pará – acessos D e G

20. Shopping Pátio Belém – 3º Piso, loja 358

21. Uepa CCSE – Telégrafo

22. Unama – Alcindo Cacela

23. Unifamaz – Reduto

24. UFPA – Mirante do Rio

Acamados

Idosos acamados que receberam a vacinação em casa, mediante cadastro no site Belém Vacinada, não precisarão fazer um novo cadastro para a 3ª dose. Como a Sesma dispõe do endereço e contato deles, a equipe de vacinação entrará em contato para agendar a dose de reforço.

Aqueles idosos que se dirigiram a um ponto de vacinação para tomar a 1° e 2° dose e, agora, estão acamados, ou aqueles acamados que tomaram a 1° e 2° em outra cidade, precisarão fazer o cadastro no site Belém Vacinada (belemvacinada.com.br) para solicitar a aplicação da 3° dose em casa.

Calendários

Nesta quinta-feira (23), a Sesma executou o calendário de 3ª dose voltado para nascidos até 1933. Ao todo, cerca de 15 mil idosos serão vacinados com essa dose de reforço, somando a imunização de quinta e sexta-feira. No sábado (25), será a vez de aplicar a 1ª dose em adolescentes nascidos em 2004.

